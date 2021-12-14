Haber hattı

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Giriş Tarihi: 14.12.2021

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İspanya'da sahaya oyuncak yağdı
İSPANYA La Liga'da oynanan Real Betis-Real Sociedad karşılaşması duygusal anlara sahne oldu. Yılbaşının gelmesiyle ihtiyaç sahibi çocuklar da unutulmadı. Her yıl geleneksel olarak yapılan 'Bu Noel hiçbir çocuk hediyesiz kalmasın' kampanyası kapsamında maçın ilk yarısının bitimiyle 52 bin taraftar stadın içine peluş oyuncaklar yağdırdı. Toplanan binlerce oyuncak görevlilerce toplanarak, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılacak. Karşılaşma ise Betis'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Eran Zahavi'nin evi ikinci kez soyuldu
PSV'DE forma giyen Eran Zahavi'nin evi, bir yıl içinde ikinci kez soyuldu. Aile fertlerinin Dubai'de tatilde olduğu sırada gerçekleşen soygun sırasında evin boş olduğu ve iki şüphelinin sorgulandığı belirtildi. Mayıs ayında gerçekleşen ilk soygunda, Zahavi'nin takım otobüsüyle gittiği deplasman maçı sırasında kurye kılığında eve giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin almış ve Zahavi ailesi büyük tehlike atlatmıştı.

Manchester United'ın idman tesisi kapatıldı
İNGILTERE Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Kovid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı" ifadeleri kullanıldı.

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