Giovanni Guidetti'den SABAH Spor'a özel itiraflar! "Hayatımızın dönüm noktasıydı"

SORU: Almanya'da Türkiye'de ve İtalya'da çalıştınız. Bu üç tecrübenizi kıyaslarsanız ülke şartları ve oyuncu özellikleri bağlamında benzer noktalar ve farklar nelerdi?

"TÜRK MİLLİ TAKIMINDA ÇALIŞMAK BÜYÜK ONUR"

Kariyerim boyunca birçok ülkenin milli takımı için çalıştım, yani buna alışkınım. Ama dediğim gibi, bana, hayatıma ve kariyerime bu kadar çok değer katmış bir ülkenin milli takımı için çalışmak büyük bir onur. Her ülkenin, her takımın çok farklı dinamikleri var. Çünkü hepsinin farklı kültürleri, hayat standartları, spora bakış açıları var. Gittiğim ülkenin kültürüne adapte olmak kolay olmasa da sporda uyum yakalamak çok kolay. Çünkü profesyonelliği ve disiplini taşıyan, üst seviye sporcularla çalışıyorum. Hangi ülkeden olurlarsa olsunlar profesyonel sporcuların zihni aynı şekilde çalışır. Her zaman daha iyi olmalıyım, daha çok çalışmalıyım diye düşünürler. Bu değişmeyen tek olgudur.