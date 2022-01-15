Giovanni Guidetti'den SABAH Spor'a özel itiraflar! "Hayatımızın dönüm noktasıydı"

SORU: Sizce büyük koçluğun olmazsa olması büyük zafer kazanması mı yoksa takımını oynayabileceğinin en iyisini oynatması mı?

Böyle tanımlar yapmak kolay değil. Bu iki seçenekten biri ya da bunlar değil diyemem. Bunlar öznel kriterler. Ben sadece bir koç olarak elimden geleni yapıyorum. Oyuncularımdan maksimum performans almaya çalışıyorum. Harika bir takımım var ve büyük zaferler yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Ben sadece bunu düşünüyor buna odaklanıyorum. Bunun dışında tanımlar, yorumlar, konumlandırmalar benim için çok mühim değil.

SORU: Türkiye'ye geldiğiniz ilk seneye dönersek. Gitmeyi düşündüğünüz dönem olmuş. Neler ters gitmişti o dönem? Adaptasyon sorunu mu yaşandı? Bu kararınızdan neden vazgeçtiniz?

"TÜRKİYE'DE İLK YILLARIM, SOSYAL BİR ÇEVRE EDİNEMEDİĞİM İÇİN ZOR GEÇTİ. DÖNMEK İSTEMİŞTİM"

2008 yılından beri Türkiye'deyim. İlk yıllarım, sosyal bir çevre edinemediğim için zordu. İlk senemde başarılı olamadığım için istifa edip ülkeme geri dönmeye karar vermiştim ki kulüp yönetimi bunu aklıma bile getirmememi ve bana çok güvendiklerini söyledi. İnsanlar sana fırsat ve değer verdiğinde buna karşılık vermeniz gerekir. Bu güven hissi, ülkeye de bağlanmama neden oldu. O günden sonra VakıfBank ile çok güzel işler başardık. Her başarımızla karşılıklı güvenimiz arttı ve en uygun düzeni birlikte kurabildik. Bu sayede de daha fazla başarı elde edebildik. Hayatımın aşkını buldum, evlendim, baba oldum. Bu ülkenin kariyerime ve hayatıma kattığı öyle çok şey var ki… Düşünsenize, ilk senenin sonunda bırakıp gitseydim nasıl bir hayatım olurdu kim bilir…

SORU: Uzun senelerdir Türkiye'desiniz. Sayısız başarılara imza attınız… Bu kulüple beraber siz de büyüdünüz mü? Yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı… Öğretmenlik ateşi devam ediyor mu?

"TOKYO OLİMPİYATLARI İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Sporcularımla birlikte sahaya indiğim her gün öğrenmeye, gelişmeye devam ediyorum. Bu asla bitmeyecek bir süreç. Evet, birçok başarıya imza attık fakat asıl önemli olan bunu sürdürülebilir kılmak, üstüne koyarak yola devam edebilmek. Milli Takımla birlikte Tokyo Olimpiyatları bizim için dönüm noktası denebilecek bir deneyimdi. Şimdi hiç hız kesmeden bu deneyimi, daha başarılı bir olimpiyat geçirebilmek, daha iyi sonuçlar almak için kullanacağız. VakıfBank'ta da hedef her zaman en yukarıda olabilmek. Her zaman bunu arzulamak zorundasınız.

SORU: Nasıl bir ebeveynsiniz? Kızınızla ilişkiniz nasıl? Yeteri kadar vakit geçirebiliyor musunuz? Onun voleybolcu olmasını ister misiniz? Voleybolu seviyor mu?

"KIZIM ALİSON HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞSUN"

Elbette Bahar ve ben voleybolun içinde olduğumuz için ona bu konuda bir yol çizebiliriz fakat hayatında en çok yapmak istediği şeyi yapmış insanlar olarak, Alison'a da aynı hakkı tanımak en büyük önceliğimiz. Ne istiyorsa onu yapsın, kendi hayallerinin peşinden koşsun. Şu anda voleybolla ilgilenmiyor. Televizyonda beni veya annesini gördüğünde heyecanlanıyor fakat evde topla oynamayı denediğimiz zaman o kadar da mutlu olmadığını anlayabiliyoruz. Resim, müzik gibi şeyler onu daha çok mutlu ediyor gibi.

Bahar doğumdan 42 gün sonra mesleğine geri döndü, aynı sezon şampiyonluk madalyasını kazandığında Alison annesinin kucağındaydı. Yani Alison doğduğundan beri anne ve babasının antrenmana, maça, deplasmana gittiği bir ortamda büyüdü. Bebekliğinden beri sahada maçlarımızı tribünden takip ediyor. Her ikimizi de televizyonda izliyor. Yaşı küçük olmasına rağmen yaptığımız mesleklerin neler gerektirdiğini anlıyor.