Birleşik Krallık'ta, Formula 1 dahil tüm Rus ve Belaruslu motor sporları yarışmacılarına, yetkililerine, bayrak ve ulusal sembollerine yasak getirildi.

Birleşik Krallık Motor Sporları (Motorsport UK) Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Rusya-Belarus lisanslı hiçbir takımın Birleşik Krallık'daki motor sporları yarışmalarına katılması onaylanmayacak." denildi.

Bu kararla, Formula 1 pilotu Rus Nikita Mazepin, Haas takımının bir parçası olmaya devam etse bile Britanya Grand Prix'sinde yarışamayacak. Haas takımının Birleşik Krallık'taki Formula 1 yarışmalarına katılmaya devam edebilmesi için Rus sürücüsüyle yollarını ayırması bekleniyor.

Açıklamada, "Hiçbir Rus-Belarus lisanslı yarışmacı ve yetkilinin Birleşik Krallık motor sporları etkinliklerine katılması onaylanmayacak." bilgisi yer aldı.

Federasyon, "Yarışmalarda hiçbir Rus-Belarus ulusal sembolü, rengi, bayrağı (üniforma, ekipman ve araba üzerinde) sergilenmeyecek." açıklamasını yaptı.

Birleşik Krallık Motor Sporları Federasyonu Başkanı David Richards, "Tüm Motorsport UK topluluğu, Rusya ve Belarus'un Ukrayna'daki savaş eylemlerini kınıyor ve devam eden çatışmadan etkilenen herkese destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Richards, "Ukrayna'ya yapılan bu tamamen haksız işgali durdurmak için sahip olabileceğimiz her türlü etkiyi ve gücü kullanmak bizim görevimizdir. Motor sporları camiasını ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyelerini tam olarak benimsemeye ve bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

RUS VE BELARUSLU SPORCULARA BİR ENGEL DE ULUSLARARASI PARALİMPİK KOMİTESİ

Bir engel de Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden geldi. Rus ve Belaruslu sporcular 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları'nda sadece tarafsız statüde katılabilecekler

IPC'den yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle olağanüstü toplanan IPC İcra Kurulu, Rus ve Belarus hükümetlerini kınadı.

IPC İcra Kurulu, iki ülkenin sporcuları ve yetkililerinin 4-13 Mart tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Paralimpik Kış Oyunları'na katılımıyla ilgili şu kararları aldı: "Rus ve Belaruslu sporcular ile yetkililer, organizasyona tarafsız statüde katılabilecek. Paralimpik Bayrak altında yarışacak iki ülkenin sporcularının yer aldığı madalya törenlerinde Paralimpik Marş çalınacak. Üniformalarında Rusya ya da Belarus bayrağını kullanamayacak söz konusu sporcuların dereceleri, madalya tablosunda yer almayacak."

Pekin 2022 için belirlenen şartlar, ikinci bir duyuruya kadar IPC'nin başında olduğu tüm uluslararası spor organizasyonlarında da geçerli olacak.

İkinci bir duyuruya kadar Rusya ve Belarus topraklarında, dünya ve Avrupa şampiyonaları da dahil hiçbir IPC organizasyonu düzenlenmeyecek.

Bu yıl düzenlenecek Olağanüstü IPC Genel Kurulu'nda Rusya Paralimpik Komitesi ve Belarus Paralimpik Komitesi'nin üyeliğinin askıya alınması veya feshedilmesi oylamaya sunulacak.

PARALİMPİK NİŞAN GERİ ALINACAK

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 5 Rus devlet yöneticisine verilen Paralimpik Nişan'ın geri alınmasına karar verildi.

UKRAYNALI TENİSÇİ ÇEKİLDİĞİ TURNUVAYA TEKRAR KATILDI

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, daha önce çekilme kararı aldığı Monterrey Turnuvası'nın ilk turunda Rus rakibini mağlup etti.

İlk turda Rus Anastasia Potapova ile eşlemesinin ardından turnuvadan çekilme kararı alan dünya 15 numarası Svitolina, uluslararası tenisin çatı kuruluşları tarafından Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım uygulanacağı yönünde duyuru yapılmasının ardından kararını değiştirerek turnuvaya çıktı.

Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği Monterrey Turnuvası'nda, ilk maçına Ukrayna'nın bayrağını temsilen mavi ve sarı renkte kıyafetle çıkan Elina Svitolina, 6-2 ve 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Maçın ardından tenis camiasına çağrıda bulunan 27 yaşındaki tenisçi, "Ülkemi temsil ettiğim için maça çıktım. Genel olarak çok üzgünüm, ama burada tenis oynadığım için mutluyum. Görevim, tenis camiasını bir araya getirerek Ukrayna'ya destek verilmesini sağlamak çünkü gerçekten çok kötü günlerden geçiyoruz. Bu yüzden buradayım. En iyi performansımı göstererek ülkemi bütün platformlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Svitolina'nın turnuvadan çekilme kararı almasının ardından Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimleri, ortak bir açıklama yaparak Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağını belirtmişti.

Rus Anastasia Potapova, bu kararın ardından tarafsız sporcu ünvanıyla Monterrey Turnuvası'nda Svitolina ile maça çıkabildi.

İNGİLTERE'NİN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN EVERTON'DA TEPKSİNİ GÖSTERDİ

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı.

Everton takımının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncular, teknik ekip ve Everton'da çalışan herkes, Ukraynalı oyuncumuz Vitalii Mykolenko ve ailesine tam destek vermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz kulüp, Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile olan tüm ticari sponsorluk anlaşmalarını derhal askıya aldığını duyurdu.

Everton'la ticari bağları bulunan Rus milyarder Alisher Usmanov'un mal varlığı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa Birliği tarafından dondurulmuştu.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin başkanlığını yaptığı Usmanov'un sahibi olduğu USM Holdings, kulübün antrenman sahasına sponsorluk yapıyor.