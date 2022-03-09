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Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:54 Son Güncelleme: 9.3.2022 11:43

Tecrübeli tenisçi Murray’den Ukrayna’daki çocuklar için büyük bağış! Bütün gelirini…

AA
Tecrübeli tenisçi Murray’den Ukrayna’daki çocuklar için büyük bağış! Bütün gelirini…

Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı olarak Ukrayna’ya bir destek de Büyük Britanyalı tecrübeli tenisçi Andy Murray’den geldi. Murry, bu yıl turnuvalarda kazanacağı bütün para ödüllerini Ukrayna’da savaş mağduru olan çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunduruyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna'da çocukların çok zor durumda kaldığını hatırlatarak, "Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen 7,5 milyonun üzerinde çocuk var. Orada küçük yaştaki çocuklar için gereken sağlık malzemelerinin temininde, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) adına çalışmalar yürütüyorum." ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocukların eğitim ihtiyaçları ve hasar gören okulların yeniden inşa edilmesi için gereken çalışmaların öneminden bahseden Murray, "Bu yıl turnuvalardan kazanacağım tüm para ödüllerini çocuklara bağışlayacağım. Ukrayna'daki çocukların barışa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda iki kez altın madalya elde eden tek erkeklerin eski dünya 1 numarası Murray, UNICEF'te Büyük Britanya'nın barış elçiliği görevini üstleniyor.

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Tecrübeli tenisçi Murray’den Ukrayna’daki çocuklar için büyük bağış! Bütün gelirini…
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