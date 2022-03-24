Türkiye’nin gururu

CEV Kupası finali ikinci maçında deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, Türk voleybolunun tarihe altın bir başarı daha ekledi. Bu kupayı tarihindeikinci kez müzesine götürenturuncu-beyazlılar uluslararası organizasyonlardaise 6. kez en büyükolmayı başardı. Bu zaferde payı olanlar mutluluklarını şöyle dile getirdi: FERHAT AKBAŞ (Başantrenör): Çok büyük bir emek verdik, çalıştık ve sonunda kazandık. Devamı gelecek. HANDE BALADİN: Ülkemize yeniden bu kupayı getirdiğimiz için mutluyuz. BEYZA ARICI: O kupayı kaldırmak büyük bir gurur. Takımımla gurur duyuyorum, bu ekibin bir parçası olduğum için mutluyum.