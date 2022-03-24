Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye’nin gururu
Giriş Tarihi: 24.3.2022

Türkiye’nin gururu

Türkiye’nin gururu
CEV Kupası finali ikinci maçında deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, Türk voleybolunun tarihe altın bir başarı daha ekledi. Bu kupayı tarihinde ikinci kez müzesine götüren turuncu-beyazlılar uluslararası organizasyonlarda ise 6. kez en büyük olmayı başardı. Bu zaferde payı olanlar mutluluklarını şöyle dile getirdi:
FERHAT AKBAŞ (Başantrenör): Çok büyük bir emek verdik, çalıştık ve sonunda kazandık. Devamı gelecek.
HANDE BALADİN: Ülkemize yeniden bu kupayı getirdiğimiz için mutluyuz.
BEYZA ARICI: O kupayı kaldırmak büyük bir gurur. Takımımla gurur duyuyorum, bu ekibin bir parçası olduğum için mutluyum.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 30 bin TL artış olacak
WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'i listeye almamasını istedi
3600 ek göstergede detaylar netleşiyor! Memur-Sen Başkanı 10 Mayıs’ı işaret etti
Son dakika | Putin "1 hafta süre verdim" diyerek duyurdu! Dost olmayan ülkelere...
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'de
SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin gururu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA