Demirkol çeyrek finalde

Balıkesir'de devam eden Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası'nda 30 Mart Çarşamba günü çeyrek final maçına çıkacak olan Demirkol'un rakibi ise Samsun Üniversitesi'nden Berat Acar oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Serkan Demirkol, 1 Nisan Cuma günü yapılacak finalin en güçlü adaylarından biri olacak.

Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Serkan Demirkol, ringe; Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil etmek için çıktığını söyleyerek final için iddialı olduğunu ifade etti. Balıkesir'de düzenlenen şampiyonada Serkan Demirkol'a eşlik eden antrenörleri Dindar Gölçek ve Turgut Zabit ise, çeyrek finalde oldukça zorlu bir rakiple eşleştiklerini söyleyerek öğrencileri Demirkol'a duydukları güveni dile getirdi.