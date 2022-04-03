Haber turu

TURKCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'de Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup ettiği maçta olay çıktı. Galibiyet golünün ardından Fenerbahçeli Beyza Nur taç kullanırken Amed Sportifli bir futbolcunun saldırısına uğradı.Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli oyuncularile kondisyonerkendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandılar. Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldular.İNGİLTERE Premier Ligi'in lideri Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Burnley'i 2-0 yenerken, İlkay Gündoğan tarihi bir başarıya imza attı. Takımının ikinci golünü kaydeden Türk asıllı Alman yıldız,Guardiola'nın öğrencileri, 73 puanla zirvedeki yerini korudu. Takipçisi Liverpool ise Watford'u 2-0 mağlup etti.ise Leicester City, deplasmanda Manchester United ile 1-1 berabere kaldıING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmandaNormal süresi 83-83 eşitlikle tamamlanan mücadelede Telekom'da Aubrey Dawkins 30 sayı attı. Ev sahibi ekipte Eugene German 34 sayıyla oynadı.Aliağa Petkim-Frutti Extra Bursaspor: 70-68, Tofaş- Beşiktaş: 81-80.TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) eski başkanlarından Nezih Alkış 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Spor haberciliğine önemli katkıları bulunan Alkış, 2020 yılında kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. 1963 yılında TSYD üyesi olan Alkış, 1992'de genel başkanlık görevine getirildi. Hürriyet Gazetesi'nde de spordan sorumlu müdür olarak görev yaptı. Alkış'ın, gazetecilik alanında pek çok ödülü bulunmaktaydı.Toto 1. Lig'de Keçiörengücü, Bursaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 34 ve 71'nci dakikalardakaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 73'tegeldi ancak bu puan almalarına yetmedi.