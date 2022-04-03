Haber turu

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Giriş Tarihi: 3.4.2022

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Kadınlar Ligi'nde kavga
TURKCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'de Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup ettiği maçta olay çıktı. Galibiyet golünün ardından Fenerbahçeli Beyza Nur taç kullanırken Amed Sportifli bir futbolcunun saldırısına uğradı. Tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen'in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandılar. Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldular.

İlkay, Mesut'un rekorunu kırdı
İNGİLTERE Premier Ligi'in lideri Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Burnley'i 2-0 yenerken, İlkay Gündoğan tarihi bir başarıya imza attı. Takımının ikinci golünü kaydeden Türk asıllı Alman yıldız, İngiltere'deki 34. golünü ağlara bıraktı ve Mesut Özil'i (33) geçerek Premier Lig tarihinin en golcü Alman futbolcusu unvanını aldı. Guardiola'nın öğrencileri, 73 puanla zirvedeki yerini korudu. Takipçisi Liverpool ise Watford'u 2-0 mağlup etti. Çağlar'ın yedek oturduğu maçta ise Leicester City, deplasmanda Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

Telekom uzatmada güldü
ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 100-96 mağlup etti. Normal süresi 83-83 eşitlikle tamamlanan mücadelede Telekom'da Aubrey Dawkins 30 sayı attı. Ev sahibi ekipte Eugene German 34 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Frutti Extra Bursaspor: 70-68, Tofaş- Beşiktaş: 81-80.

Türk basınının acı kaybı
TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) eski başkanlarından Nezih Alkış 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Spor haberciliğine önemli katkıları bulunan Alkış, 2020 yılında kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. 1963 yılında TSYD üyesi olan Alkış, 1992'de genel başkanlık görevine getirildi. Hürriyet Gazetesi'nde de spordan sorumlu müdür olarak görev yaptı. Alkış'ın, gazetecilik alanında pek çok ödülü bulunmaktaydı.

Keçıörengücü'nden Bursaspor'a geçit yok
SPOR Toto 1. Lig'de Keçiörengücü, Bursaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 34 ve 71'nci dakikalarda Uzodimma kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 73'te Mehmet Erdem Uğurlu'dan geldi ancak bu puan almalarına yetmedi. Bursa, bu yenilgiyle 28 puanda kalarak tabloda düşme hattının sıcaklığını iyice hissetmeye başladı.

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