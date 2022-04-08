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Giriş Tarihi: 8.4.2022 23:49 Son Güncelleme: 9.4.2022 00:04

Rıza Kayaalp SMA hastası Eslem Fatma'yı ziyaret etti

Rıza Kayaalp SMA hastası Eslem Fatma’yı ziyaret etti

11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyonadan kazandığı gelirini bağışladığı SMA hastası Eslem Fatma'yı ziyaret etti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, geçtiğimiz günlerde 11. kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra şampiyonadan kazandığı gelirini SMA hastası Eslem Fatma'ya bağışlamıştı. Rıza, Avrupa şampiyonalarında 12 final yaptığına işaret ederek, "Bir şampiyonluk eksik. İnşallah onu kazanırım ve öyle büyük bir şampiyonun rekorunu egale ederim." ifadelerini kullandı.

SMA HASTASI ESLEM FATMA İÇİN GÜREŞTİ

Rıza, Budapeşte'de SMA hastası Eslem Fatma için güreştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum, tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, 'Buranın ödülünü, tedavi masraflarına karşılayacağım.' demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı, sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum."

ESLEM FATMA'YI ZİYARET ETTİ

11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eslem Fatma yavrumuzu ziyaretine geldim, maşallah dünyalar güzeli eslem Fatma'mız sağlığına kavuşmasına az kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Rıza Kayaalp SMA hastası Eslem Fatma'yı ziyaret etti
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