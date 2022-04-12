57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-İzmir etabının sahibi Jasper Philipsen!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde 121.8 kilometrelik Çeşme- İzmir etabı geçildi. Çeşme ilçesinde bulunan ve 1508 yılında 2. Bayezid tarafından inşa ettirilen Çeşme Kalesi'nden verilen start ile başlayan etap, Ildır'dan geçerek Karaburun yönüne devam etti. Ardından Çeşme-İzmir yoluna çıkan bisikletçiler, Urla kavşağından dönerek Güzelyalı yönüne gitti. Daha sonra İzmir'e giren sporcular, Karşıyaka İskelesi önünde finiş gördü.