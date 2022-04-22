Haber turu

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Armani Exchange Milan'a 73-66 yenilince durum 1-1 oldu.Üç galibiyete ulaşan takım Final Four'a yükselecek. İlk periyodu 19-17 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, direncini artırınca soyunma odasına 33-33 beraberlikle gidildi. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne olduMicic, yaşadığı sakatlığın ardından kenara geldi. Rakibinin bloklarını aşamayan Efes, salondan 73-66 mağlup ayrıldı.MANCHESTER United'ın kaptanı Maguire dün korku dolu anlar yaşadı. The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz futbolcu, e-posta yoluyla evine bomba yerleştirileceğine dair tehdit mesajından sonra evini boşalttı. Polisler, Maguire'ın evinde bomba araması yaptı. Fenerbahçe'nin yıldızı"Futbol hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi bir şey değil. Şok oldum" yorumunu yaptı.FRUTTI Extra Bursaspor'un Eurocup'ta Partizan'ı yenerek çeyrek finale çıkması Sırbistan'da deprem etkisi yarattı. Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic,diyerek ayrılık sinyali verdi. F.Bahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Obradavic'in bu sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Çünkü tecrübeli çalıştırıcının, tekrar F.Bahçe ile temasa geçme ihtimali doğdu.