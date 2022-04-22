Haber turu

Seri eşitlendı, tur İstanbul'a taşındı
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Armani Exchange Milan'a 73-66 yenilince durum 1-1 oldu. Seride üçüncü ve dördüncümaçlar İstanbul'daoynanacak. Üç galibiyete ulaşan takım Final Four'a yükselecek. İlk periyodu 19-17 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, direncini artırınca soyunma odasına 33-33 beraberlikle gidildi. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne oldu. Bitime 1:48 kalatabelada 64-66 AnadoluEfes üstünlüğü vardı. Micic, yaşadığı sakatlığın ardından kenara geldi. Rakibinin bloklarını aşamayan Efes, salondan 73-66 mağlup ayrıldı.
Bu da oldu! Maguire'ınevinde bomba arandı
MANCHESTER United'ın kaptanı Maguire dün korku dolu anlar yaşadı. The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz futbolcu, e-posta yoluyla evine bomba yerleştirileceğine dair tehdit mesajından sonra evini boşalttı. Polisler, Maguire'ın evinde bomba araması yaptı. Fenerbahçe'nin yıldızı MesutÖzil de olayın vahametinedikkat çekerek, "Futbol hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi bir şey değil. Şok oldum" yorumunu yaptı.
Kanarya'da Obra heyecanı
FRUTTI Extra Bursaspor'un Eurocup'ta Partizan'ı yenerek çeyrek finale çıkması Sırbistan'da deprem etkisi yarattı. Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, "Buraya 3 yıllığına geldim.Eğer problem bensem, gittiğimzaman ortada birproblem kalmaz" diyerek ayrılık sinyali verdi. F.Bahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Obradavic'in bu sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Çünkü tecrübeli çalıştırıcının, tekrar F.Bahçe ile temasa geçme ihtimali doğdu.