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Giriş Tarihi: 1.5.2022 14:53

18 yaşındaki Knighton 200 metreyi 4. en hızlı koşan atlet oldu

AA
18 yaşındaki Knighton 200 metreyi 4. en hızlı koşan atlet oldu

ABD'li Erriyon Knighton, 19.49 saniyeyle 200 metreyi 4. en hızlı koşan erkek atlet oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 200 metre finalini 4. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Knighton, ülkesinin Baton Rouge kentinde düzenlenen Louisiana Eyalet Üniversitesi'nin etkinliğine katıldı.

Erkekler 200 metre yarışını 19.49 saniyelik süresiyle kazanan 18 yaşındaki sporcu, kendisine ait 20 yaş altı dünya rekorunu 0.35 saniye geliştirdi. Knighton böylece Usain Bolt (19.19 saniye), Yohan Blake (19.26) ve Michael Johnson'dan (19.32) sonra tarihteki 4. en hızlı isim olarak kayıtlara geçti.

Knighton bu performansıyla tarihin 8. en iyi derecesine imza attı. 200 metreyi Bolt 4, Blake 2, Johnson da bir kez 19.50 saniyenin altında koştu.

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18 yaşındaki Knighton 200 metreyi 4. en hızlı koşan atlet oldu
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