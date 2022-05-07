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Giriş Tarihi: 7.5.2022 22:39 Son Güncelleme: 7.5.2022 22:39

Milli halterci Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya

AA
Milli halterci Dilara Uçan’dan 2 bronz madalya

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Dilara Uçan, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonanın altıncı gününde Dilara Uçan, koparmada 96, silkmede ise 125 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti. Milli sporcu toplamda 221 kiloluk derecesiyle müsabakayı 4'üncü sırada tamamladı.

89 kilo erkeklerde Enes Çelik ise koparmada 154 kiloluk derecesiyle 4'üncü, silkmede 175 kilo ile 7'nci, toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle 5'incilik elde etti. Türkiye organizasyonda 5 altın, 3 gümüş, 6'sı da bronz olmak üzere toplamda 14 madalyaya ulaştı.

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Milli halterci Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya
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