Milli halterci Dilara Uçan’dan 2 bronz madalya

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonanın altıncı gününde Dilara Uçan, koparmada 96, silkmede ise 125 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti. Milli sporcu toplamda 221 kiloluk derecesiyle müsabakayı 4'üncü sırada tamamladı.

89 kilo erkeklerde Enes Çelik ise koparmada 154 kiloluk derecesiyle 4'üncü, silkmede 175 kilo ile 7'nci, toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle 5'incilik elde etti. Türkiye organizasyonda 5 altın, 3 gümüş, 6'sı da bronz olmak üzere toplamda 14 madalyaya ulaştı.