Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 23.5.2022 01:07

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

AA
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?
Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Kaza sonrası insanlık dışı ifadeler: “Üç oy gitti”, “gebermiş leşler…”, “İyi olmuş”
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?
Melanet beklentisi
İsveç Kralı, Ruslardan kaçıp Türkiye’ye sığındı
SON DAKİKA: 3 ölü 41 yaralı! Niğde’de öğrenci otobüsü şarampole uçtu!
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA