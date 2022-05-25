Vakıfbank’ta dev ayrılık! Isabelle Haak’ın yeni takımı...

Voleybol dünyasının merakla beklediği "yılın transferi" ise resmen açıklandı. VakıfBank'ın yıldızı Isabelle Haak ve bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Paola Egonu'nun yeni takımları netleşti.

ISABELLE HAAK, IMOCO VOLLEY'E TRANSFER OLDU

Ljubljana'daki finalde Imoco Volley'i 3-1 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez zafere ulaşan, bu sezonu da 5 kupayla tamamlayan VakıfBank'ın yıldızı ISabelle Haak, Sarı-siyahlı takımla son maçına çıktı. Isabelle Haak, 5 kupalı sezonun ardından 2019 yılından bu yana forma giydiği VakıfBank'a veda etti. 22 yaşındaki İsveçli yıldız gelecek sezon Imoco Volley Conegliano'da forma giyecek.