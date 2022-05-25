Vakıfbank’ta dev ayrılık! Isabelle Haak’ın yeni takımı...

Türkiye ve Dünya şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley Conegliano'yu 3-1 devirerek CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. VakıfBank böylece tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-siyahlılar 11. uluslararası şampiyonluk ile "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" konumunda. Ayrıca VakıfBank 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ile bu turnuvaları en çok kazanan ekip olma unvanını da taşıyor.
Voleybol dünyasının merakla beklediği "yılın transferi" ise resmen açıklandı. VakıfBank'ın yıldızı Isabelle Haak ve bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Paola Egonu'nun yeni takımları netleşti.
ISABELLE HAAK, IMOCO VOLLEY'E TRANSFER OLDU
Ljubljana'daki finalde Imoco Volley'i 3-1 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez zafere ulaşan, bu sezonu da 5 kupayla tamamlayan VakıfBank'ın yıldızı ISabelle Haak, Sarı-siyahlı takımla son maçına çıktı. Isabelle Haak, 5 kupalı sezonun ardından 2019 yılından bu yana forma giydiği VakıfBank'a veda etti. 22 yaşındaki İsveçli yıldız gelecek sezon Imoco Volley Conegliano'da forma giyecek.
ISABELLE HAAK GİTTİ PAOLA EGONU GELDİ
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ise Isabelle Haak'ın ayrılığı sonrası Imoco'nun İtalyan yıldızı Paola Egonu'yu resmen transfer ettiğini açıkladı. VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.
HER ALANDA "EN DEĞERLİ OYUNCU" SEÇİLDİ
22 yaşındaki Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.