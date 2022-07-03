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Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:55

52 yıldır Kırkpınar’ı fotoğraflayan İlyas Göçmen’e altın kemer

DHA
52 yıldır Kırkpınar’ı fotoğraflayan İlyas Göçmen’e altın kemer

Edirne'de bu yıl 661. düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, fotoğraf sanatçısı İlyas Göçmen’e altın kemer hediye etti. Fotoğraf sanatçılığında 65’inci yılını dolduran ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni 52 yıldır fotoğraflarıyla dünyaya tanıtan Göçmen’e altın kemer hediye edildi.

Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleşen törende Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, altın kemeri İlyas Göçmen'in boynuna asarak, tebrik etti. Selim, Göçmen'in 52 yıldır Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni fotoğraf sanatçısı olarak takip ettiğini ifade ederek, "Ata sporu, güreşe hizmet diye 52 seneden beri Kırkpınar'a devamlı gelen, üniversitelerde Kırkpınar'ı anlatan değerli bir ağabeyimiz. İyi ki var. Fotoğraf çekiyor ve aynı zamanda üniversitelerde Kırkpınar'ı anlatan bir ağabeyimiz. Ben de böyle bir ödül verdim. Bunlar devam etsinler diye, bu ata sporu ve bu nesil devam etsin diye verdim" dedi.

İLYAS GÖÇMEN: DÜNYADA TEK OLDUĞUMU YENİ ÖĞRENDİM
İlyas Göçmen ise fotoğraf sanatı adına büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Benim de bu sene sanatımın 65'inci yılı. Bu kadar emek, Kırkpınar'da da 52'nci senem. Dünyada tekmişim, onu da yeni öğrendim. Bir sporu 52 sene takip eden rekortmen olarak geçirmişler ama benim haberim yok. Bu da büyük onur ve gurur. Ağanın da bunu takdir etmesi, fotoğrafa ve görselliğe saygı, sevgi beni onurlandırdı. Güzel bir şey" ifadelerine yer verdi.

"HOCALARIN HOCASI SERVET MERİÇ ADINA ALDIM"
Göçmen, altın kemeri Avrupa Şampiyonu güreşçi ve milli takım antrenörü olan kayınpederi Servet Meriç ve eşi Süheyla Göçmen adına aldığını belirterek, "Kayınpederim eski Avrupa şampiyonu Servet Meriç. Hocaların hocasıdır; Türk milli takımını çalıştıran, Gazanfer Bilge'yi yetiştiren hocadır. Kemerimi onun adına alıyorum. Bir de bana büyük fedakârlıkları olan eşim Süheyla Göçmen adına alıyorum. Bu onuru taşımak güzel bir şey, manevi değeri ölçülmez. Burada kemer almak çok zor bir olay" diye konuştu. Meriç'i Er Meydanı'nda Kırkpınar'ı takip eden foto muhabirleri de tebrik etti.

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52 yıldır Kırkpınar’ı fotoğraflayan İlyas Göçmen’e altın kemer
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