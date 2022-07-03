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Giriş Tarihi: 3.7.2022 12:06 Son Güncelleme: 3.7.2022 12:22

Saliha Şahin ve Hande Baladın geceye damga vurdu!

Saliha Şahin ve Hande Baladın geceye damga vurdu!

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı devam ediyor. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında ABD ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-2 kaybetti. Millilerimizin maçtaki öne çıkan ismi olan Saliha Şahin gösterdiği performansla resmen geceye damga vurdu. Sosyal medyada milli voleybolcumuz için "Hande Baladın yoksa o var" yorumları yapıldı.

Milletler Ligi'nde üçüncü maçına çıkan Filenin Sultanları, dün rakibi ABD'ye 3-2 mağlup olsa da ortaya koyduğu performans alkış topladı. Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında ABD'ye karşı mücadele eden Filenin Sultanları haftayı mağlubiyetle kapadı.

Filenin Sultanları maçta mağlup olsa da ortaya koyduğu performans sonrası voleybol severler tarafından alkışları topladı. Maçta özellikle de Milli voleybolcumuz Saliha Şahin, gösterdiği performansla geceye damga vurdu.

SALİHA ŞAHİN SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

ABD'ye karşı gösterdiği performansla öne çıkan Saliha Şahin'in üstün oyunu dikkat çekti. Voleybolseverler, karşılaşmayı 17 sayıyla tamamlayan Saliha Şahin için Twitter'da yüzlerce paylaşımda bulundu.

"HANDE YOKSA O VAR"

"Hande Baladın yoksa Saliha Şahin var" görüşünde birleşen taraftarlar, 24 yaşındaki smaçörümüze övgüler yağdırdı.

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Saliha Şahin ve Hande Baladın geceye damga vurdu!
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