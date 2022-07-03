Saliha Şahin ve Hande Baladın geceye damga vurdu!

Milletler Ligi'nde üçüncü maçına çıkan Filenin Sultanları, dün rakibi ABD'ye 3-2 mağlup olsa da ortaya koyduğu performans alkış topladı. Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında ABD'ye karşı mücadele eden Filenin Sultanları haftayı mağlubiyetle kapadı.
Filenin Sultanları maçta mağlup olsa da ortaya koyduğu performans sonrası voleybol severler tarafından alkışları topladı. Maçta özellikle de Milli voleybolcumuz Saliha Şahin, gösterdiği performansla geceye damga vurdu.
"HANDE YOKSA O VAR"
"Hande Baladın yoksa Saliha Şahin var" görüşünde birleşen taraftarlar, 24 yaşındaki smaçörümüze övgüler yağdırdı.