Jokey olmak isteyen gençlere büyük fırsat!

Türkiye'de jokeylik mesleğini icra edecek sporcuları yetiştiren ve bu konuda uluslararası standartlarda eğitim veren Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne kursiyer kabul edilecek.



Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde eğitim ve öğretim yatılı olup, eğitim süresince kursiyerlerin yeme-içme, konaklama, sağlık ve tüm eğitim giderleri, Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanacak.

SON HAFTAYA GİRİLDİ



Başvurular 31 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne hafta içi, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Bursa Karacabey Atçılık ve Eğitim Merkezi, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa hipodromlarında ise haftanın her günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.



Adaylar, form doldurup gerekli evraklar ile birlikte bu formu başvuru merkezlerine teslim edecekler. Ön eleme sonucu uygun bulunan adaylar Ağustos ayı içinde ilköğretim konularını kapsayan yazılı ve sözlü sınav yapılmak üzere velisi/vasisi ile birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne davet edilecek.

- Atçılık sektöründe başarılı bir kariyer elde ederek, prestijli bir meslek sahibi olmak isteyen gençler, gerekli olan şartları başvuru merkezlerinden öğrenebilecek.

TJK'nın konuyla ilgili bilgilendirmesi şöyle;

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru merkezlerimizde "Başvuru Formu" nu doldurarak, gerekli evraklar ile birlikte başvuru merkezlerine teslim edeceklerdir. Ön eleme sonucu uygun bulunan adaylar Ağustos ayı içinde yazılı (İlköğretim konularını kapsayan) ve sözlü sınav (mülakat ve beden eğitimi sınavı) yapılmak üzere velisi/vasisi ile birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne davet edilecektir.



Başvurular; aşağıda isimleri belirtilen başvuru merkezlerine 01 Haziran - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne hafta içi, diğer başvuru merkezlerine ise haftanın her günü, 10.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU MERKEZLERİ



• Adana Hipodromu

• Ankara Hipodromu

• Antalya Hipodromu

• Bursa Hipodromu

• Bursa Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi

• Diyarbakır Hipodromu

• Elazığ Hipodromu

• İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi

• İzmir Hipodromu

• Kocaeli Hipodromu

• Şanlıurfa Hipodromu

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR



- İlköğretimin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya 3.kademede (üçüncü 4 yıllık kısımda) öğrenci olmak (2.kademeyi ortaokulu bitirmiş olan adayların kursiyerliklerinin kesinleşmesi halinde, 3.kademeye (açık lise'ye) kayıt yaptırmaları zorunludur.)

- Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezine kursiyer müracaatlarının başladığı 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle 17 yaşından gün almamış olmak

- 30 - 45 kg. arasında bulunmak

- Boy uzunluğu 130 – 165 cm. arasında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR



- Başvuru Formu (Başvuru Merkezlerinden temin edilecektir)

- Bir adet vesikalık resim (4,5 cm x 6 cm boyutlarında)

- Bir adet fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi

- İlköğretimin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olduğuna dair noter onaylı belge ve/veya ortaöğretimde (lise'de) öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesinin aslı.