Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Jokey olmak isteyen gençlere büyük fırsat!
Giriş Tarihi: 22.7.2022 13:25

Jokey olmak isteyen gençlere büyük fırsat!

Jokey olmak isteyen gençlere büyük fırsat!

Atçılık sektöründe başarılı bir kariyer elde ederek, prestijli bir meslek sahibi olmak isteyen gençlerin önünde büyük bir fırsat var.

Türkiye'de jokeylik mesleğini icra edecek sporcuları yetiştiren ve bu konuda uluslararası standartlarda eğitim veren Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne kursiyer kabul edilecek.

Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde eğitim ve öğretim yatılı olup, eğitim süresince kursiyerlerin yeme-içme, konaklama, sağlık ve tüm eğitim giderleri, Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanacak.

SON HAFTAYA GİRİLDİ

Başvurular 31 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne hafta içi, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Bursa Karacabey Atçılık ve Eğitim Merkezi, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa hipodromlarında ise haftanın her günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Adaylar, form doldurup gerekli evraklar ile birlikte bu formu başvuru merkezlerine teslim edecekler. Ön eleme sonucu uygun bulunan adaylar Ağustos ayı içinde ilköğretim konularını kapsayan yazılı ve sözlü sınav yapılmak üzere velisi/vasisi ile birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne davet edilecek.

- Atçılık sektöründe başarılı bir kariyer elde ederek, prestijli bir meslek sahibi olmak isteyen gençler, gerekli olan şartları başvuru merkezlerinden öğrenebilecek.

TJK'nın konuyla ilgili bilgilendirmesi şöyle;

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru merkezlerimizde "Başvuru Formu" nu doldurarak, gerekli evraklar ile birlikte başvuru merkezlerine teslim edeceklerdir. Ön eleme sonucu uygun bulunan adaylar Ağustos ayı içinde yazılı (İlköğretim konularını kapsayan) ve sözlü sınav (mülakat ve beden eğitimi sınavı) yapılmak üzere velisi/vasisi ile birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne davet edilecektir.

Başvurular; aşağıda isimleri belirtilen başvuru merkezlerine 01 Haziran - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne hafta içi, diğer başvuru merkezlerine ise haftanın her günü, 10.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU MERKEZLERİ

• Adana Hipodromu
• Ankara Hipodromu
• Antalya Hipodromu
• Bursa Hipodromu
• Bursa Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi
• Diyarbakır Hipodromu
• Elazığ Hipodromu
• İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi
• İzmir Hipodromu
• Kocaeli Hipodromu
• Şanlıurfa Hipodromu

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR

- İlköğretimin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya 3.kademede (üçüncü 4 yıllık kısımda) öğrenci olmak (2.kademeyi ortaokulu bitirmiş olan adayların kursiyerliklerinin kesinleşmesi halinde, 3.kademeye (açık lise'ye) kayıt yaptırmaları zorunludur.)
- Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezine kursiyer müracaatlarının başladığı 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle 17 yaşından gün almamış olmak
- 30 - 45 kg. arasında bulunmak
- Boy uzunluğu 130 – 165 cm. arasında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Başvuru Formu (Başvuru Merkezlerinden temin edilecektir)
- Bir adet vesikalık resim (4,5 cm x 6 cm boyutlarında)
- Bir adet fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi
- İlköğretimin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olduğuna dair noter onaylı belge ve/veya ortaöğretimde (lise'de) öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesinin aslı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları adım adım ödeniyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkı ne zaman yatacak, başladı mı? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplarda!
Son dakika: İstanbul’a 41 dev eser! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum! 2022 ÖSYM YÖK ATLAS İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları ve ev fiyatları!
Son dakika: Dünyanın gözü Türkiye'de! Başkan Erdoğan'ın çabalarıyla tahıl krizi aşılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Jokey olmak isteyen gençlere büyük fırsat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA