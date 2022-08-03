Türkiye oyunlara hazır

9 Ağustos’ta başlayacak ve 4 bin 200 sporcunun yarışacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları için tüm hazırlıklar tamamlandı
Konya'da 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapılan çalışmalar ve organizasyon hakkında bilgiler verdi. Sporda yapılan gençlik atılımının bu oyunlarla birlikte daha da artacağına dikkat çeken Kasapoğlu, "Biz misafirperver, cömert bir milletiz. Buşuurla Konyamız, 5. İslamiDayanışma Oyunları'na engüzel şekilde ev sahipliğiyapacak. Konya, Türkiye olarak hazırız. 4 binden fazla sporcu, tüm kafilelerle birlikte altyapı ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Konya ve Türkiye olarak tüm organizasyon kapasitemizle hazırız.
'BAŞKAN DA AÇILIŞA KATILACAK'
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı gerçekleştireceğiz. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Her branşa olan ilgimiz ve yatırımımız var. Spor ve insanlık için hayırlı olsun" dedi.