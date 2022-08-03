Türkiye oyunlara hazır

Konya'da 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapılan çalışmalar ve organizasyon hakkında bilgiler verdi. Sporda yapılan gençlik atılımının bu oyunlarla birlikte daha da artacağına dikkat çeken Kasapoğlu, "Biz misafirperver, cömert bir milletiz.Konya, Türkiye olarak hazırız. 4 binden fazla sporcu, tüm kafilelerle birlikte altyapı ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Konya ve Türkiye olarak tüm organizasyon kapasitemizle hazırız.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı gerçekleştireceğiz.Her branşa olan ilgimiz ve yatırımımız var. Spor ve insanlık için hayırlı olsun" dedi.