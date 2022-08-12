5. İslami Dayanışma Oyunları’nda para okçulukta Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş madalya kazandı

Konya Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye, para okçuluk branşında farklı kategorilerdeki finallerde 2 altın, 3 gümüş madalya elde etti. Klasik yay çift erkeklerde Sadık Savaş ve Yavuz Papağan çifti, İranlı rakiplerini 5-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay karışık takımda ise Merve Nur Eroğlu ve Yavuz Papağan, yine İranlı okçulara 6-0 üstünlük sağlayarak altın madalya aldı. Kadınlar makaralı yay çiftlerde Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz ve erkekler makaralı yay çiftlerde ise Bülent Korkmaz-Murat Turan gümüş madalya kazandı.

Makaralı yay karışık takımda mücadele veren Bülent Korkmaz ve Sevgi Yorulmaz ikilisi de gümüş madalya elde etti. Milli sporcular, madalya sevinçlerini anı fotoğrafı çektirerek kutladı.