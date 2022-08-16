Trabzonspor’un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan imzayı atıyor!

Trabzonspor altyapısından yetişen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın A Takım'a kazandırdığı 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Avrupa'nın futbolcu fabrikası Ajax'a transfer oluyor.
İMZA İÇİN HOLLANDA'YA GİDECEK
Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer süreci tamamlandı. Oyuncu, Danimarka'dan Hollanda'ya geçecek ve yeni kulübü ile sözleşme imzalayacak. Ajax, Ahmetcan Kaplan'ın 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin 4.5 milyon Euro'sunu peşin ödeyecek. Geri kalanı ise 2 eşit taksitte ödenecek.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Türkiye'ye dönmesi durumunda haklarının Trabzonspor'da olacağı belirtildi. Hollanda ekibinin Ahmetcan'ı transfer ederken, Trabzonspor'un yanı sıra U19 ve U21 milli takımlarındaki performansını da baz aldığı aktarıldı.