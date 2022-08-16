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Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:13 Son Güncelleme: 16.8.2022 13:48

Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan imzayı atıyor!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan imzayı atıyor!

Bugün Kopenhag'a karşı Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verecek olan temsilcimiz Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'ın, Hollanda devi Ajax'a imza atmak için Hollanda'ya gideceği ifade edildi. İşte sözleşmenin detayları...

Trabzonspor altyapısından yetişen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın A Takım'a kazandırdığı 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Avrupa'nın futbolcu fabrikası Ajax'a transfer oluyor.

İMZA İÇİN HOLLANDA'YA GİDECEK

Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer süreci tamamlandı. Oyuncu, Danimarka'dan Hollanda'ya geçecek ve yeni kulübü ile sözleşme imzalayacak. Ajax, Ahmetcan Kaplan'ın 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin 4.5 milyon Euro'sunu peşin ödeyecek. Geri kalanı ise 2 eşit taksitte ödenecek.

TRABZONSPOR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY ALACAK

Yapılan uzun soluklu görüşmeler sonucunda Trabzonspor, sonraki satıştan da yüzde 15 pay alacak. Ayrıca Ahmetcan'ın performansına göre 2 milyon Euro civarında bonus da sözleşmeye eklendi.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Türkiye'ye dönmesi durumunda haklarının Trabzonspor'da olacağı belirtildi. Hollanda ekibinin Ahmetcan'ı transfer ederken, Trabzonspor'un yanı sıra U19 ve U21 milli takımlarındaki performansını da baz aldığı aktarıldı.

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Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan imzayı atıyor!
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