Ronaldo’ya çılgın teklif: 243 milyon €

MANCHESTER United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo ile ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, 37 yaşındaki futbolcuya talip olduklarını bir kez daha dile getirdi. İngiliz basını; Ronaldo'ya Arabistan'dan yıllık 243 milyonEuro (4 milyar 430 milyon 730 bin TL) kazanacağı bir transfer teklifi geldiğini belirtti. İlk etapta teklifi reddeden Portekizli yıldız, kararını yeniden değerlendirme kararı aldı. Bu takımın Al-Hilal ya da Al-Nassr olduğu ileri sürüldü.