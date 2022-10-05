Haydi bir zafer daha yazın
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda bugün Meksika ile karşı karşıya gelecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak. Milliler, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplarken, Meksika grubunu 4 puanla tamamladı. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü OsmanÇakmak, futbolseverleri mücadeleyedavet etti.
Meler'e UEFA'dan görev
FIFA kokartlı hakem Halil UmutMeler, Avrupa Ligi D Grubu'ndayarın oynanacak Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) karşılaşmasındadüdük çalacak.Müsabakada, Meler'in yardımcılıklarınıMustafa Emre Eyisoyile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.Mücadelenin dördüncühakemi Erkan Özdamar olacak.Karşılaşmada İtalya FutbolFederasyonu'ndan MassimilianoIrrati VAR, Marco Di Bello AVARolarak görev yapacak
Bisiklet tutkunları Türkiye'de
Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen KapadokyaBoostcamp dünya çapında bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Birçok ülkeden katılımın gerçekleşeceği kamp, yarın start alacak. 9 Ekim'de son bulacak yarış, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Kapadokya bölgesinin eşsiz doğasında gerçekleşecek. Bisikletseverler,kamp süresince peri bacalarıve Kızıl Vadi'nin meşhurgün batımını izleyebilecek. Kapadokya Boostcamp, "Kraliçe Etabı" ile son bulacak.
Çocuklara La Masia fırsatı
Dünya genelinde 5 kıtada, 30 akademi, 180'den fazla kampüs ve 45 bin sporcuyla faaliyetlerini sürdüren Barcelona'nın, 2014 yılından beri Türkiye'deki altyapı merkezi Barça Academy İstanbul, sezona "merhaba" dedi. Katalan takımı, bu sezondan itibaren Türk sporcu adaylarını daha fazla mercek altına alarak seçili sporcuların kulüp düzeyinde ve La Masia merkezliuluslararası organizasyonlardayer alabilecekleri fırsatlarsunacak. Global Direktör Carles Martin-Martinez ve Bölge Direktörü Marc Sabate-Ferre'nin ziyaretleriyle başlayan süreç, Türk gençleri ve sporcuları için büyük olanaklar ve fırsatlar sağlayacak.
1 numaradan erken veda
Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçiCarlos Alcaraz, katıldığı Astana Açık'a daha ilk turda veda etti. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve toplam 1 milyon 900 bindolar ödüllü Profesyonel Tenisçiler Birliği 500 turnuvasına katılan İspanyol tenisçi, dünya 66 numarası Belçikalı David Goffin'e 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenildi. 19 yaşındaki raket, busezon biri grand slam (ABDAçık) olmak üzere 5 turnuvadanzaferle ayrılmıştı. Alcaraz'ı saf dışı bırakan Goffin, ikinci turda Fransız Adrian Mannarino ile karşılaşacak.
Haaland'ın sırrı De Bruyne
Manchester City'de ilk sezonunda rekorlar kıran ErlingHaaland, başarısının sırrını açıkladı. Takım arkadaşı Kevin de Bruyne ile kimyasına dikkat çeken Norveçli yıldız, "Onunla bağımızçılgınca. Sadece birkaç aydırkulüpteyim, ancak aramızdakikimya çok doğal geliyor.Kaçıyorum ve o beni buluyor. Bunun gelişmesinden daha iyi bir şey yok" ifadelerini kullandı. Gök Maviler, bugün Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi ise ligde Southampton ile oynayacak.
ManU-Ronaldo krizindesüperstara vize çıktı
Suların bir türlü durulmadığı Manchester United'da Cristiano Ronaldo, ocak ayında ayrılıyor. Telegraph'ın haberinde Manchester City maçı sonunda menajer Erik ten Hag'ın "Cristiano'nun büyükkariyerine olan saygımdan dolayıonu oyuna alamazdım" açıklaması sonrası iplerin tamamen koptuğu belirtildi. Hollandalı hocanın takımda kalması yönünde baskı yaptığı Portekizli süperstaraengel olmayacağı vurgulandı. UEFA kuralları, Ronaldo'nun bu sezon Avrupa Ligi'nde oynamasına rağmen ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma imza atmasına izin veriyor.