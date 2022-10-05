Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda bugün Meksika ile karşı karşıya gelecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak mücadeleMilliler, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplarken, Meksika grubunu 4 puanla tamamladı. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Ampute Milli Takımı Teknik DirektörüFIFA kokartlı hakemAvrupa Ligi D Grubu'ndayarın oynanacakkarşılaşmasındadüdük çalacak.Müsabakada, Meler'in yardımcılıklarınıMustafa Emre Eyisoyile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.Mücadelenin dördüncühakemi Erkan Özdamar olacak.Karşılaşmada İtalya FutbolFederasyonu'ndanolarak görev yapacakTürk Telekom Prime desteğiyle düzenlenendünya çapında bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Birçok ülkeden katılımın gerçekleşeceği kamp, yarın start alacak. 9 Ekim'de son bulacak yarış, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Kapadokya bölgesinin eşsiz doğasında gerçekleşecek.Kapadokya Boostcamp, "Kraliçe Etabı" ile son bulacak.Dünya genelinde 5 kıtada, 30 akademi, 180'den fazla kampüs ve 45 bin sporcuyla faaliyetlerini sürdüren Barcelona'nın, 2014 yılından beri Türkiye'deki altyapı merkezi Barça Academy İstanbul, sezonadedi. Katalan takımı, bu sezondan itibaren Türk sporcu adaylarını daha fazla mercek altına alarak seçili sporcuların kulüp düzeyinde veGlobal Direktör Carles Martin-Martinez ve Bölge Direktörü Marc Sabate-Ferre'nin ziyaretleriyle başlayan süreç, Türk gençleri ve sporcuları için büyük olanaklar ve fırsatlar sağlayacak.Tek erkeklerde dünya 1 numarasıkatıldığı Astana Açık'a daha ilk turda veda etti. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve toplamödüllü Profesyonel Tenisçiler Birliği 500 turnuvasına katılan İspanyol tenisçi, dünya 66 numarası Belçikalı David Goffin'e 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenildi.Alcaraz'ı saf dışı bırakan Goffin, ikinci turda Fransız Adrian Mannarino ile karşılaşacak.Manchester City'de ilk sezonunda rekorlar kıranbaşarısının sırrını açıkladı. Takım arkadaşı Kevin de Bruyne ile kimyasına dikkat çeken Norveçli yıldız,Bunun gelişmesinden daha iyi bir şey yok" ifadelerini kullandı. Gök Maviler, bugün Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi ise ligde Southampton ile oynayacak.Suların bir türlü durulmadığı Manchester United'da Cristiano Ronaldo, ocak ayında ayrılıyor. Telegraph'ın haberinde Manchester City maçı sonunda menajer Erik ten Hag'ınaçıklaması sonrası iplerin tamamen koptuğu belirtildi. Hollandalı hocanın takımda kalması yönünde baskı yaptığıUEFA kuralları, Ronaldo'nun bu sezon Avrupa Ligi'nde oynamasına rağmen ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma imza atmasına izin veriyor.