Haber turu

MANCHESTER City'ye bu sezon transfer olduğundan beri rekorları altüst edenligden ihracı için Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden harekete geçildi. Premier Lig'de 8 maçta 3 kez hattrick yapan Norveçli yıldızaşeklinde kampanya başlatıldı. Kısa süre içerisindeTaraftarlarınifadelerini kullandığı görüldü. Kampanyaya takım arkadaşıda esprili bir şekilde paylaşım yaparak destek verdi.SPOR Toto 1. Lig'de dün 8. haftanın açılış maçında Adanaspor, evinde Bandırmaspor'u konuk etti, mücadele 1-1 sona erdi. Bandırmaspor 47'de Kerim Avcı ile öne geçti, Adanaspor ise 53'te penaltıdan Hakan Yeşil'in attığı golle karşılık verdi.8 puanla 12. sırada kaldı. İlk üç maçını kazanan ancak sonra gülmeyi unutan Bandırma ise puanını 12 yaptıTÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan ihale sonucunda,venaklen yayınını 5 yıllığınafirması kazandı. Futbolseverler, yapılan anlaşma neticesinde 92 takımın mücadele ettiği 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını yeni nesil bir dijital hizmet ile geniş bant internet altyapısı üzerinden tüm cihazlardan takip edebilecek.FUTBOLUN ikonik isimlerindenbabasınınizinden gidiyor. The Times gazetesininhaberine göre; MLS ekibi İnter Miami'nin BTakımı'nda top koşturan 20 yaşındaki sağ kanatoyuncusu,Brentford ile antrenmanlara çıkmaya başlayangenç futbolcu,Romeo, Miami formasıyla bu yıl 20 resmi maçta10 asist yaparken 2 de gol kaydetti.İSPANYOL devi Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği transfer ediyor. Scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden eflatun-beyazlılar,'yı gözüne kestirdi. Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick'i alabilmek için 18 yaşına kadar bekleyecek.genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak çözmüştü.İSPANYOL devi Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği transfer ediyor. Scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden eflatun-beyazlılar,'yı gözüne kestirdi. Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick'i alabilmek için 18 yaşına kadar bekleyecek.genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak çözmüştü.