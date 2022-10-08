Haber turu

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Giriş Tarihi: 8.10.2022

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Erling Haaland bir robot onu atmalıyız!
MANCHESTER City'ye bu sezon transfer olduğundan beri rekorları altüst eden Erling Haaland'ın ligden ihracı için Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden harekete geçildi. Premier Lig'de 8 maçta 3 kez hattrick yapan Norveçli yıldıza 'Haaland bir robot olduğundan ligden atılmalı' şeklinde kampanya başlatıldı. Kısa süre içerisinde 2 milyondan fazla kişi dijital ortamda imza attı. Taraftarların 'O bir robot. İnsan değil. Belki bir makine' ifadelerini kullandığı görüldü. Kampanyaya takım arkadaşı Aymeric Laporte da esprili bir şekilde paylaşım yaparak destek verdi.

Adana'daki açılışta kazanan çıkmadı
SPOR Toto 1. Lig'de dün 8. haftanın açılış maçında Adanaspor, evinde Bandırmaspor'u konuk etti, mücadele 1-1 sona erdi. Bandırmaspor 47'de Kerim Avcı ile öne geçti, Adanaspor ise 53'te penaltıdan Hakan Yeşil'in attığı golle karşılık verdi. Ligde sadece bir galibiyet alabilen ev sahibi takım, 8 puanla 12. sırada kaldı. İlk üç maçını kazanan ancak sonra gülmeyi unutan Bandırma ise puanını 12 yaptı

TFF 2. ve 3. Lig yayın hakları Fuchs Sports'ta
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan ihale sonucunda, TFF 2. Lig ve 3. Lig naklen yayınını 5 yıllığına Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firması kazandı. Futbolseverler, yapılan anlaşma neticesinde 92 takımın mücadele ettiği 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını yeni nesil bir dijital hizmet ile geniş bant internet altyapısı üzerinden tüm cihazlardan takip edebilecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlaşmanın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Romeo, babası David Beckham'ın yolunda
FUTBOLUN ikonik isimlerinden David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, babasının izinden gidiyor. The Times gazetesinin haberine göre; MLS ekibi İnter Miami'nin B Takımı'nda top koşturan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Premier Lig için ilk adımını attı. Brentford ile antrenmanlara çıkmaya başlayan genç futbolcu, babası David Beckham gibi kendini kanıtlayıp kalıcı olmak istiyor. Romeo, Miami formasıyla bu yıl 20 resmi maçta 10 asist yaparken 2 de gol kaydetti.

16'lık yetenek Endrick Real Madrid'in radarında
İSPANYOL devi Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği transfer ediyor. Scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden eflatun-beyazlılar, Palmeiras'ın santrforu Endrick Felipe Moreira de Sousa'yı gözüne kestirdi. Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick'i alabilmek için 18 yaşına kadar bekleyecek. İspanyollar benzer bir durumu Rodrygo'da yaşamış, genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak çözmüştü.

Oyuncu, gelecekteki yıldızlar arasında gösteriliyor.
İSPANYOL devi Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği transfer ediyor. Scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden eflatun-beyazlılar, Palmeiras'ın santrforu Endrick Felipe Moreira de Sousa'yı gözüne kestirdi. Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick'i alabilmek için 18 yaşına kadar bekleyecek. İspanyollar benzer bir durumu Rodrygo'da yaşamış, genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak çözmüştü.

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