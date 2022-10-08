Haber turu

Erling Haaland birrobot onu atmalıyız!
MANCHESTER City'ye bu sezon transfer olduğundan beri rekorları altüst eden Erling Haaland'ın ligden ihracı için Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden harekete geçildi. Premier Lig'de 8 maçta 3 kez hattrick yapan Norveçli yıldıza 'Haaland birrobot olduğundan ligden atılmalı' şeklinde kampanya başlatıldı. Kısa süre içerisinde 2 milyondan fazla kişi dijital ortamdaimza attı. Taraftarların 'O bir robot. İnsandeğil. Belki bir makine' ifadelerini kullandığı görüldü. Kampanyaya takım arkadaşı Aymeric Laporte da esprili bir şekilde paylaşım yaparak destek verdi.
Adana'daki açılıştakazanan çıkmadı
SPOR Toto 1. Lig'de dün 8. haftanın açılış maçında Adanaspor, evinde Bandırmaspor'u konuk etti, mücadele 1-1 sona erdi. Bandırmaspor 47'de Kerim Avcı ile öne geçti, Adanaspor ise 53'te penaltıdan Hakan Yeşil'in attığı golle karşılık verdi. Ligde sadece birgalibiyet alabilen ev sahibitakım, 8 puanla 12. sırada kaldı. İlk üç maçını kazanan ancak sonra gülmeyi unutan Bandırma ise puanını 12 yaptı
TFF 2. ve 3. Lig yayınhakları Fuchs Sports'ta
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan ihale sonucunda, TFF 2. Lig ve 3. Lig naklen yayınını 5 yıllığına Lüksemburg merkezli Fuchs SportsTürkiye firması kazandı. Futbolseverler, yapılan anlaşma neticesinde 92 takımın mücadele ettiği 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını yeni nesil bir dijital hizmet ile geniş bant internet altyapısı üzerinden tüm cihazlardan takip edebilecek. TFF BaşkanıMehmet Büyükekşi, anlaşmanın hayırlıolması dileğinde bulundu.
Romeo, babası DavidBeckham'ın yolunda
FUTBOLUN ikonik isimlerinden DavidBeckham'ın oğlu Romeo Beckham, babasınınizinden gidiyor. The Times gazetesininhaberine göre; MLS ekibi İnter Miami'nin BTakımı'nda top koşturan 20 yaşındaki sağ kanatoyuncusu, Premier Lig için ilk adımını attı.Brentford ile antrenmanlara çıkmaya başlayangenç futbolcu, babası David Beckham gibikendini kanıtlayıp kalıcı olmak istiyor.Romeo, Miami formasıyla bu yıl 20 resmi maçta10 asist yaparken 2 de gol kaydetti.
16'lık yetenek EndrickReal Madrid'in radarında
İSPANYOL devi Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği transfer ediyor. Scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden eflatun-beyazlılar, Palmeiras'ın santrforuEndrick Felipe Moreira deSousa'yı gözüne kestirdi. Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick'i alabilmek için 18 yaşına kadar bekleyecek. İspanyollar benzerbir durumuRodrygo'da yaşamış, genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak çözmüştü.
Oyuncu, gelecekteki yıldızlar arasında gösteriliyor.
İSPANYOL devi Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği transfer ediyor. Scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden eflatun-beyazlılar, Palmeiras'ın santrforuEndrick Felipe Moreira deSousa'yı gözüne kestirdi. Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick'i alabilmek için 18 yaşına kadar bekleyecek. İspanyollar benzerbir durumuRodrygo'da yaşamış, genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak çözmüştü.