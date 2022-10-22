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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Spor turu

Spor turu
Uruguay'a Dünya Kupası için 'Süper' takviyeler!
20 Kasım-18 Aralık arasında Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na gidecek ülkelerin aday kadroları belli olmaya başladı. Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Alonso, 55 kişilik aday listeye Trabzonspor'un yıldız golcüsü Maxi Gomez ile birlikte Süper Lig'den Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray) ve Diego Rossi'yi (Fenerbahçe) aldı. Beşiktaş'ın santrforu Wout Weghorst da Hollanda'nın kadrosuna çağrıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda 1 final, 2 bronz madalya
KARADAĞ'IN Budva kentinde yapılan Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız dün ringe çıktı. 30 ülkeden 150'nin üzerinde boksörün yer aldığı organizasyonda 50 kiloda boy gösteren Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde İtalyan rakibi Giordana Sorrentino'yu 3 raunt sonunda 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. +81 kiloda ise Şennur Demir, Ukraynalı Maria Lovchynska'ya yenilerek bronz madalyada kaldı. Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Polonyalı Rygielska Aneta'ya 3-2 kaybederek turnuvayı bronzla kapattı.

Sakarya'yı yenen Eyüpspor zirvede
SPOR Toto 1. Lig'in 10. haftasının açılış maçında Eyüpspor, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Evindeki 6 maçı da kazanan İstanbul ekibi puanını 21'e çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Deplasmanda üst üste 4. mağlubiyetini alan Sakarya ise 15 puanda kaldı. Eyüpspor'u galibiyete taşıyan golleri Recep Niyaz attı. Sarı-siyahlıların golünü ise penaltıdan Kassongo kaydetti. Sakaryaspor'da 52. dakikada Hurşit Taşçı kırmızı kart gördü

Anadolu Efes unvan söktü
BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında ALBA Berlin'i 78-74 devirip Alman ekibine ilk yenilgisini tattırdı. Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe topla yapıldı. Lacivertbeyazlılarda Vasilije Micic 20 sayı, 11 asistle maça damga vururken, Will Clyburn da 16 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performans gösterdi.
TURGUT DOĞAN

'2023 yılında yağlı güreş ligi kurulacak'
TÜRKIYE Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 2023 yılında büyük yenilikler yapacaklarını söyledi. Özellikle yağlı güreşte yeni bir ruh ve yapı oluşturacaklarını belirten Türkiş, "Önümüzdeki yıl yağlı güreş ligi kuracağız. Cumhuriyet'in 100. yılında çok anlamlı bir güreş organizasyonu düzenleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu organizasyonu sunacağız. Balkanlarda ve Almanya'da yağlı güreşler düzenleyeTürkiş ceğiz" dedi.

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