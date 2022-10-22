20 Kasım-18 Aralık arasında Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na gidecek ülkelerin aday kadroları belli olmaya başladı. Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Alonso, 55 kişilik aday listeyeile birlikte Süper Lig'den Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray) ve Diego Rossi'yi (Fenerbahçe) aldı.KARADAĞ'IN Budva kentinde yapılan Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız dün ringe çıktı. 30 ülkeden 150'nin üzerinde boksörün yer aldığı organizasyonda 50 kiloda boy gösteren Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde+81 kiloda iseUkraynalı Maria Lovchynska'ya yenilerek bronz madalyada kaldı.de 66 kiloda Polonyalı Rygielska Aneta'ya 3-2 kaybederek turnuvayı bronzla kapattı.SPOR Toto 1. Lig'in 10. haftasının açılış maçında Eyüpspor, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Evindeki 6 maçı da kazanan İstanbul ekibiDeplasmanda üst üste 4. mağlubiyetini alan Sakarya ise 15 puanda kaldı. Eyüpspor'u galibiyete taşıyan golleriattı. Sarı-siyahlıların golünü ise penaltıdan Kassongo kaydetti. Sakaryaspor'da 52. dakikadakırmızı kart gördüBASKETBOL THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında78-74 devirip Alman ekibine ilk yenilgisini tattırdı. Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıylayapıldı. Lacivertbeyazlılardamaça damga vururken,da 16 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performans gösterdi.TURGUT DOĞANTÜRKIYE Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 2023 yılında büyük yenilikler yapacaklarını söyledi. Özellikle yağlı güreşte yeni bir ruh ve yapı oluşturacaklarını belirten Türkiş, "Önümüzdeki yıl yağlı güreş ligi kuracağız.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu organizasyonu sunacağız.Türkişdedi.