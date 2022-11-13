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Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:51

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu

AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Endonezya’da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında ikinci yarışı da zirvede tamamladı.

Endonezya'da Pertamina Mandalika Pisti'ndeki sezonun 11. ayağında 21 tur koşulan yarışa ilk sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Böylece, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'in Endonezya ayağında üçte üç yaptı. Yarışta ikinciliği Alvara Bautista, üçüncülüğü ise Jonathan Rea elde etti.

Genel klasmanda 553 puana ulaşan Ducati pilotu Alvaro Bautista sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Toprak ise genel klasmanda 487 puanla ikinci, Jonathan Rea ise 450 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 2022 WSBK'de sezonun son ayağı Avustralya yarışı 18-20 Kasım tarihlerinde koşulacak.

CAN ÖNCÜ SON YARIŞTA DA ÜÇÜNCÜ OLDU
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Endonezya ayağında son yarışı da üçüncü sırada podyumda tamamladı. Sezonun 11. ayağında Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde dün ilk yarışı üçüncü tamamlayan Can Öncü, hafta sonunun 19 turluk son yarışına ikinci sıradan başladı.

Yarışta, damalı bayrağı üçüncü sırada geçmeyi başaran Can, Endonezya'da çifte podyum sevinci yaşarken, bu sezon yedinci podyumunu da elde etti. Yarışın bitimine yedi tur kala Mv Agusta pilotu Niki Tuuli'nin kaza yapması sonrası kırmızı bayraklar sallandı ve yarış son turun sıralamasıyla sona erdirildi.

Red Bull sporcusu Can Öncü üçüncülüğü elde ederken, yarışı Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, Trıumph pilotu Stefano Manzi ise ikinci sırada tamamladı. Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışları 18-20 Kasım tarihlerinde Avusturalya'da koşulacak.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu
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