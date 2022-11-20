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Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:24

Bakan Kasapoğlu'ndan milli motosikletçiler için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan milli motosikletçiler için tebrik mesajı

ençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonunu ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Dünya Supersport Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitiren Can Öncü’yü yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonunu ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Dünya Supersport Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitiren Can Öncü için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Superbike Şampiyonası 2022 sezonunu genel klasmanda ikinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu ile Dünya Supersport Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitiren Can Öncü'yü kutluyorum. Bizler için gurur vesilesi olan milli motosikletçilerimiz Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü'nün gelecek sezonlarda da başarılarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu sezon üstün bir performans sergileyen milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum"

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli motosikletçiler için tebrik mesajı
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