Kupa günlüğü

KUPAYA Fas yenilgisi ile son 16 turunda veda eden İspanya'da teknik direktörlük koltuğuna Luis Enrique yerine Luis de la Fuente getirildi.44 kez İspanya'nın başında sahaya çıkan Enrique ise 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle görevine nokta koydu.BREZILYA, Hırvatistan maçına hazırlanırken keyifler de yerinde… Takımın Real Madrid'li yıldızı Vinicius Junior'u idmanda takım arkadaşları havaya kaldırıp dört bir yandan çekerek eğlenirken oyuncunun basın toplantısı ise tartışma yarattı. Toplantı sırasında masaya oturan bir kediyiiki eli ile tutarak yere atması ülkesinde tepki gördü.TURNUVA devam ettiği sırada, İngiltere'de ailesi içerideyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak Londra'ya giden Sterling, Dünya Kupası'na yeniden dahil olacak. Bugün kampa katılacak olan 28 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Southgate'in görev vermesi halinde İngiltere'nin yarınMessi, eski takım arkadaşı Aguero'nun twitch yayınına katıldı. Yıldız oyuncunun telefondan ve teknolojiden hiç anlamadığı ortaya çıktı. Kamerayı arkaya çevirmeyi bile beceremeyen Messi ile arkadaşları dalga geçerken yayını 245 bin kişi izledi. Bu duruma şaşıran Messi,diyerek şaşkınlığını dile getirdi.