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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Kupa günlüğü

Kupa günlüğü
Enrıque gittide La Fuente geldi
KUPAYA Fas yenilgisi ile son 16 turunda veda eden İspanya'da teknik direktörlük koltuğuna Luis Enrique yerine Luis de la Fuente getirildi. İspanya'nın alt yaş milli takımlarında görev yapan ve son olarak da U21 takımını yöneten 61 yaşındaki çalıştırıcı, ülkesine U19 ve U21 Avrupa Şampiyonluğu kazandırmıştı. 44 kez İspanya'nın başında sahaya çıkan Enrique ise 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle görevine nokta koydu.

Brezilya'da kedi kavgası
BREZILYA, Hırvatistan maçına hazırlanırken keyifler de yerinde… Takımın Real Madrid'li yıldızı Vinicius Junior'u idmanda takım arkadaşları havaya kaldırıp dört bir yandan çekerek eğlenirken oyuncunun basın toplantısı ise tartışma yarattı. Toplantı sırasında masaya oturan bir kediyi Brezilya Futbol Konfederasyonu basın sorumlusu Vinicius Rodrigues'in iki eli ile tutarak yere atması ülkesinde tepki gördü.

Sterling dönüyor!
TURNUVA devam ettiği sırada, İngiltere'de ailesi içerideyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak Londra'ya giden Sterling, Dünya Kupası'na yeniden dahil olacak. Bugün kampa katılacak olan 28 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Southgate'in görev vermesi halinde İngiltere'nin yarın Fransa ile oynayacağı çeyrek final maçının kadrosunda yer alacak.

Messi teknolojiye uzak
Messi, eski takım arkadaşı Aguero'nun twitch yayınına katıldı. Yıldız oyuncunun telefondan ve teknolojiden hiç anlamadığı ortaya çıktı. Kamerayı arkaya çevirmeyi bile beceremeyen Messi ile arkadaşları dalga geçerken yayını 245 bin kişi izledi. Bu duruma şaşıran Messi, "Ben bir mesajı bile 3 saatte yazıyorum insanlar nasıl bu kadar çabuk buraya yazı yazıyor?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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Kupa günlüğü
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