Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 28.12.2022

Haber hattı

Haber hattı
Alperen durdurulamıyor Houston'ı coşturuyor
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Chicago Bullus'u 133-118 yendikleri maçta 32 dakikada 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı
oynadı NBA'DE Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün yükselişini sürdürüyor. Chicago Bulls'u 133- 118 yendikleri müsabakada Double-Double yapan milli basketbolcu, performansıyla maçı tek başına kopardı. Rockets 5 maçlık mağlubiyet serisine son verirken Alperen de 32 dakikada 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Böylelikle, bu sezonki 10. Double-Double'ına imza attı. NBA'den yapılan paylaşımda, oynanan 7 maçtaki en güzel 10 hareket arasında Şengün'ün 1 asisti 4. sırada, 1 smacı ise 2. sırada gösterildi.

Alex de Souza Boluspor'da!
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, kadrosunu genç bir forvet oyuncusuyla güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Alex de Souza'yı renklerine bağladı. Oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Santos altyapısında futbola başlayan Alex, geçen sezon başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu. Burada 37 maçta 9 gol attı. Bolu ayrıca Altınordu'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı'yı da kadrosuna kattı.

Kar motosikleti için geri sayım
CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-11-12 Mart 2023 tarihlerinde Kayseri Erciyes'te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Feriye Sarayı Galeri Salonu'ndaki toplantıda konuşan Türkiye Motor Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, uluslararası anlamda düzenlenecek organizasyondan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yarışma özel hazırlanan pistte gerçekleşecek. İki gün sürecek şampiyona Amerika ve Avrupa'da birçok kanaldan naklen yayınlanacak.

Geleceğin Kasparovları Mersin'de ödüllendirildi
TÜRKIYE Satranç Federasyonu ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle düzenlenen 1. Rosatom Bölgesel Satranç Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Mersin Gülnar'daki turnuvada "8 Yaş ve Altı Kategorisi"nde Mert Şahin, "12 Yaş ve Altında" Kayra Tamer Şen birinciliği ilan etti. En küçük sporcu Deniz Yaramış ise Akkuyu Nükleer'den özel bir ödül aldı.

Ronaldo: Georgina'nın aldığı en güzel arabam
NOEL hediyesi olarak çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'den lüks araba hediyesi alan Cristiano Ronaldo, sevgilisini eleştirenlere tepki gösterdi. Yaklaşık 300 bin doları bulan Rolls Royce Phantom araba için 7 yıldır birlikte olduğu Rodriguez'e teşekkür eden Portekizli süper star, "Georgina'nın hediyesini bile yerden yere vurdular. İsterse 100 tane arabam olsun, aşık olduğum kadın 101. arabamı aldıysa, artık en sevdiğim araba odur" diyerek tartışmalara nokta koydu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Hatayspor’u rahat geçti! Kanarya yeniden liderliği aldı…
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi! İşte 2023 Yeni İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri...
Dünyada ilk 'Beyin yiyen amip' ölümü Güney Kore'de gerçekleşti!
Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA