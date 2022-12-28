Haber hattı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Chicago Bullus'u 133-118 yendikleri maçta 32 dakikada 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadıoynadı NBA'DE Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün yükselişini sürdürüyor. Chicago Bulls'u 133- 118 yendikleri müsabakadamilli basketbolcu, performansıyla maçı tek başına kopardı. Rockets 5 maçlık mağlubiyet serisine son verirken Alperen deBöylelikle, bu sezonki 10. Double-Double'ına imza attı. NBA'den yapılan paylaşımda, oynanan 7 maçtaki en güzel 10 hareket arasında Şengün'ün 1 asisti 4. sırada, 1 smacı ise 2. sırada gösterildi.SPOR Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, kadrosunu genç bir forvet oyuncusuyla güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp,renklerine bağladı. Oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Santos altyapısında futbola başlayan Alex, geçen sezon başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu. BuradaBolu ayrıca Altınordu'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı'yı da kadrosuna kattı.CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde Türkiye'de ilk kezFIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Feriye Sarayı Galeri Salonu'ndaki toplantıda konuşan Türkiye Motor Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, uluslararası anlamda düzenlenecek organizasyondan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yarışma özel hazırlanan pistte gerçekleşecek.TÜRKIYE Satranç Federasyonu ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle düzenlenen 1. Rosatom Bölgesel Satranç Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Mersin Gülnar'daki turnuvadabirinciliği ilan etti. En küçük sporcu Deniz Yaramış ise Akkuyu Nükleer'den özel bir ödül aldı.NOEL hediyesi olarak çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'den lüks araba hediyesi alan Cristiano Ronaldo, sevgilisini eleştirenlere tepki gösterdi. Yaklaşıkiçin 7 yıldır birlikte olduğu Rodriguez'e teşekkür eden Portekizli süper star, "Georgina'nın hediyesini bile yerden yere vurdular. İstersediyerek tartışmalara nokta koydu.