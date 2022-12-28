Haber hattı

AlperendurdurulamıyorHouston'ıcoşturuyor
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Chicago Bullus'u 133-118 yendikleri maçta 32 dakikada 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı
oynadı NBA'DE Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün yükselişini sürdürüyor. Chicago Bulls'u 133- 118 yendikleri müsabakada Double-Double yapan milli basketbolcu, performansıyla maçı tek başına kopardı. Rockets 5 maçlık mağlubiyet serisine son verirken Alperen de 32dakikada 25 sayı, 11ribaunt, 6 asist, 2 blokve 1 top çalma ile oynadı. Böylelikle, bu sezonki 10. Double-Double'ına imza attı. NBA'den yapılan paylaşımda, oynanan 7 maçtaki en güzel 10 hareket arasında Şengün'ün 1 asisti 4. sırada, 1 smacı ise 2. sırada gösterildi.
Alex de SouzaBoluspor'da!
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, kadrosunu genç bir forvet oyuncusuyla güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, 21yaşındaki Brezilyalı forvet Alexde Souza'yı renklerine bağladı. Oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Santos altyapısında futbola başlayan Alex, geçen sezon başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu. Burada 37maçta 9 gol attı. Bolu ayrıca Altınordu'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı'yı da kadrosuna kattı.
Kar motosikletiiçin geri sayım
CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-11-12 Mart 2023tarihlerinde KayseriErciyes'te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Feriye Sarayı Galeri Salonu'ndaki toplantıda konuşan Türkiye Motor Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, uluslararası anlamda düzenlenecek organizasyondan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yarışma özel hazırlanan pistte gerçekleşecek. İki gün sürecekşampiyona Amerika veAvrupa'da birçok kanaldannaklen yayınlanacak.
Geleceğin KasparovlarıMersin'de ödüllendirildi
TÜRKIYE Satranç Federasyonu ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle düzenlenen 1. Rosatom Bölgesel Satranç Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Mersin Gülnar'daki turnuvada "8 Yaşve Altı Kategorisi"nde MertŞahin, "12 Yaş ve Altında"Kayra Tamer Şen birinciliği ilan etti. En küçük sporcu Deniz Yaramış ise Akkuyu Nükleer'den özel bir ödül aldı.
Ronaldo: Georgina'nınaldığı en güzel arabam
NOEL hediyesi olarak çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'den lüks araba hediyesi alan Cristiano Ronaldo, sevgilisini eleştirenlere tepki gösterdi. Yaklaşık 300 bin doları bulan RollsRoyce Phantom araba için 7 yıldır birlikte olduğu Rodriguez'e teşekkür eden Portekizli süper star, "Georgina'nın hediyesini bile yerden yere vurdular. İsterse 100 tane arabam olsun,aşık olduğum kadın 101.arabamı aldıysa, artık ensevdiğim araba odur" diyerek tartışmalara nokta koydu.