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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:18

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu rekor bilançoyu açıkladı: 51 branş, 6127 madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu rekor bilançoyu açıkladı: 51 branş, 6127 madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin her geçen gün daha da yükseldiğini söyledi ve "Türkiye, bu yıl 51 farklı branşta madalya kazandı. Daha önce bu başarılar bir elin parmaklarını geçmezdi. Artık çok farklı Sporcularımız her branşta iddialı ve madalyanın yanı sıra rekorlara da imza atıyor. Son 4 yılda 20 bin madalya geldi." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün 2022 yılını spor müdürleriyle yaptığı toplantıda değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki buluşmada Kasapoğlu, Türkiye'nin eskiden temsilci bile gönderemediği branşlarda artık zirvede yer aldığını ifade etti. Bu yıl için ise "Türkiye 51 branşta madalya kazandı. Daha önce bu bir elin parmaklarını geçmiyordu. Büyük bir aşama kaydettik. Mutlu ve gururluyuz" dedi.

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda son 4 yılda 20 binden fazla madalya kazandığını belirten Bakan Kasapoğlu, Türk sporcuların 2022'de 6 bin 127 uluslararası madalya aldığını söyleyerek "Sporcularımız her branşta iddialı ve madalyanın yanı sıra rekorlara da imza atıyor" diye konuştu.

10 BİN POTA PROJESİ

Büyük adımlar attıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Basketbolda da önemli çalışmalar yaptık. 10 bin pota hedefini gerçekleştirdik. Bu, sokak basketbolunun geleceğinde olumlu etki yaratacaktır" dedi.

"HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli bireylerin spora erişimini güçlendirecek adımlar da atıldığını belirtti. Engelli branşlardaki başarının altını çizen Kasapoğlu, "Hiçbir başarı tesadüf değildir" değerlendirmesinde bulunarak yapılan yatırımlara vurgu yaptı.

"ORGANİZASYONLARI ARTIK BİZ SEÇİYORUZ"

Türkiye'nin sporda birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "2022 yılında, 180 uluslararası organizasyon gerçekleştirdik. Artık biz organizasyonlara talip olmuyoruz. Bize, Türkiye'de yapalım diye teklifler geliyor. Seçici olan taraf artık Türkiye Cumhuriyeti'dir" ifadesini kullandı.

"HER YIL 1.3 MİLYON TARAMA YAPIYORUZ"

Her yıl 1 milyon 300 bin gencin genel tarama yapılarak spora yatkınlığının ölçüldüğü ve kapsamlı testler sonrasında bu taramaları başarıyla geçenlerin branşlara yönlendirildiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, 8 bin sporcunun yer alacağı bir sporcu havuzu oluşturma hedefi olduğunu ifade etti.

2 BİN 714 TESİS YAPTIK

Bakan Kasapoğlu, tesis yapımının bu işin başlangıç noktası olduğunu da belirterek "Dünyada, tesis konusunda gelişim ve ilerleme sağlamadan, sportif hamle yapabilmiş bir ülke yoktur" dedi. Göreve gelir gelmez kolları sıvadıklarını ve dünyanın en modern tesislerini bu ülkenin evlatlarının hizmetine sunduklarını anlatan Kasapoğlu, ''Son 20 yılda 2 bin 714 spor tesisi inşa ettik'' ifadelerini kullandı. Bakan, 5 milyon 252 bin 164 kişiye yüzme öğrettiklerini de söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu rekor bilançoyu açıkladı: 51 branş, 6127 madalya
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