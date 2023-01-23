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Giriş Tarihi: 23.1.2023 14:35

Avrupa şampiyonu İngiliz cimnastikçi Downie, 23 yaşında emeklilik kararı aldı!

AA
Avrupa şampiyonu İngiliz cimnastikçi Downie, 23 yaşında emeklilik kararı aldı!

Avrupa şampiyonu 23 yaşındaki İngiliz cimnastikçi Ellie Downie, genç yaşında emeklilik kararı aldı.

Downie, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gerçekten zorlu geçen birkaç yıldan sonra, ruh sağlığıma ve mutluluğuma öncelik verme kararı aldım. Cimnastik, kendimi bildim bileli benim hayatım oldu. Başarılı ve şanslı olduğum her şeyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz kadın sporcu, kariyeri boyunca bir Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere 12 madalya kazandı.

Ellie Downie, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada ise cimnastikteki taciz edici davranışların "kökleşmiş" ve "tamamen normalleştirilmiş" olduğunu söylemişti.

Downie, 2021 yılında erkek kardeşinin ölümünden sonra kendisine zaman ayırmaya karar vererek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmemişti.

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Avrupa şampiyonu İngiliz cimnastikçi Downie, 23 yaşında emeklilik kararı aldı!
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