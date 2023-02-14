Evde kalamadım yine yola düştüm

Türkiye'nin güreşteki en büyük isimlerinden biri Rıza Kayaalp… 5 Dünya, 11 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra, Olimpiyatlarda aldığı gümüş ve bronz madalyalarla göğsümüzü kabarttı.2015'ten bu yana gönüllüsü olduğu Diyanet Vakfı ile Hatay'da, Kahramanmaraş'ta canla başla çalışıyor.Görüntülü arama ile ulaştığımız ve konuştuğumuz2015 yılından bu yana Diyanet Vakfı'nın gönüllüsü olarak çalışıyorum. Kurban bayramlarında etlerin dağıtım çalışmalarında onlara destek oluyordum. Deprem haberini alır almaz da ne yapabilirim diye onlarla irtibata geçtim. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra ikinci gün yola çıktık ve akşamında Hatay'daydık. Biz gittiğimizde şunu gördük ki herkes canla başla çalışıyordu. Bir ablamızın cenazesini çıkardık enkazdan, onun defin işlemlerine katıldım. Gelen cenazelerin defninde hiçbir sorun yaşanmıyor. İnsanlara çorba dağıtımı, yemek dağıtımı yaptık. Köylerinde kalmak isteyen, evini terk etmek istemeyen insanlar var. Onlar için çadırlar kurduk.Hatay'dan sonra Ankara'ya döndüm ama evimde yarım gün zor kaldım. Çadır isteklerini görünce kendi imkânlarımla bir araç ayarlayıp Kahramanmaraş'a geçtim. Özellikle küçük bebekleri olan aileler zor durumda.Bazı ablaların çocukları, eşleri enkaz altında kalmış. Bir şey yapamıyorlar.Uradaki herkes elinden geleni yapıyor. Bu büyük bir yıkım. Ulaşılamayanlar olabilir ama gerçekten insanlar canla başla çalışıyorlar.Bizi görmek diğer gönüllülere moral oluyor.diyorlar, birbirimizden güç alıyoruz.Beni en çok çocuklarının cansız bedenlerini alan anneler, babalar etkiledi. Battaniyelere sarılmış şekilde gelmeleri. Kendi çocuğuma bakınca da hep o anları hatırlıyorum. Uzun süre bu psikolojiyi atlatamam gibi geliyor. Erzak konusunda sıkıntı yok. Artık ihtiyaç barınacak yer, çadır. İnsanlar bağış yapıyor ve bunların yerlerine ulaştığını görmek istiyor. Ben de bunun için çalışıyorum.