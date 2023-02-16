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Giriş Tarihi: 16.2.2023 16:28

THY Kadın Voleybol Takımı’nda Başantrenör Marcello Abbondanza ile yollar ayrıldı

İHA
THY Kadın Voleybol Takımı’nda Başantrenör Marcello Abbondanza ile yollar ayrıldı

Sultanlar Ligi ekiplerinden THY Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

THY Kadın Voleybol Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin acılarını hep birlikte sarmaya çalıştığımız zorlu günlerden geçiyoruz. THY Spor Kulübü olarak 3 kulvarda hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimiz bu dönemde, 2019-2020 sezonundan bu yana takımımızın başantrenörlük görevini sürdüren Marcello Abbondanza, İtalya'da e-work Busto Arsizio ile oynadığımız 2. maç öncesi kulübümüzden ayrılmak istediğini bildirmiş, devam etmesi yönünde yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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THY Kadın Voleybol Takımı’nda Başantrenör Marcello Abbondanza ile yollar ayrıldı
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