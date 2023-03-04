Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe'den voleybol takımına anlamlı transfer! "Bizim için yılın en güzel transferi"
Giriş Tarihi: 4.3.2023 13:26 Son Güncelleme: 4.3.2023 13:30

Fenerbahçe'den voleybol takımına anlamlı transfer! "Bizim için yılın en güzel transferi"

DHA
Fenerbahçe’den voleybol takımına anlamlı transfer! Bizim için yılın en güzel transferi

Fenerbahçe, deprem felaketinde dört aile bireyini kaybeden voleybolcu Abdülkadir Terlik'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, bu transferi "Bizim için yılın en güzel transferi: Abdülkadir" başlığı ile duyurdu.

Fenerbahçe, deprem felaketinde dört aile bireyini kaybeden Kilis Gençlik Spor oyuncusu Abdülkadir Terlik'i Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt'ın girişimleriyle transfer etti.

Sarı-lacivertli ekibin renklerine kattığı Abdülkadir Terlik, halen faal sporcusu olduğu Kilis Gençlik Spor Kulübü ile 2'nci Lig Play-Off maçlarında Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek.

Abdülkadir bu ilginç rastlantıyla ilgili, "Play-off'a kalmak için çok büyük emekler vermiştik. Orada da takımımla beraber olmak istiyorum. İlk maçta Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım. Kilis'in kazanması için elimden geleni yapacağımı hocalarıma anlattım. Onlar da 'Bir Fenerbahçeli'ye bu yakışır' dediler" ifadelerini kullandı.

BAYAZIT: EĞİTİM VE SPOR HAYATINI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ
Abdülkadir'in transferiyle ilgili olarak Voleyboldan Sorumlu Yönetici Simla Türker Bayazıt ise "Abdülkadir, cesur, ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kendi isteğiyle eski takımında forma giymek için play-off maçlarının oynanacağı şehre gidecek. İlk maçımızda bize rakip olacak. Onda çok güzel bir spor etiği var; bize karşı da sahada en iyisini yapacaktır. Play-off maçlarından sonra zaten sözleşmesi bitmiş olacak ve bizimle birlikte İstanbul'a dönecek. Biz, ona inanıyoruz. Cesur, iyi ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki sezon takımımızda olacak. Hem eğitimini hem spor hayatını el ele ileriye taşıyacağız" diye konuştu.
Öte yandan Fenerbahçe 2'nci Lig Voleybol Takımı Başantrenörü Ali Yılmaz, Abdülkadir Terlik için, "Yetenekli, uyumlu, güçlü ve altyapısı sağlam bir sporcu. Çok çalışırsa bir sene sonra onu Efeler Ligi'nde görebiliriz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Akşener bombası ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den voleybol takımına anlamlı transfer! "Bizim için yılın en güzel transferi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA