TSYD, AIPS Avrupa Yönetim Kurulu’na ev sahipliği yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AIPS Avrupa Yönetim Kurulu, TSYD Yönetim Kurulu ve davetlilerin katıldığı açılış töreninde, TSYD'nin kuruluşunun 60. Yılına ilişkin bir tanıtım ve slayt gösterisi gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını AIPS Avrupa Genel Sekreteri Murat Ağca yaptı. Ardından TSYD Yönetim Kurulu adına Ahmet Fisunoğlu konuklara hitap etti. AIPS Avrupa Başkanı Charles Camenzuli de konuşmasında seçim sonrası ilk yönetim kurulu toplantısını Türkiye'de yapmak için verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, "Bu zor dönemde TSYD'yi ve Türkiye'deki dostlarımızı yalnız bırakmak istemedik" ifadelerini kullandı.

Son olarak kürsüye gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci de Türkiye'nin deprem yaralarının sarılmasında sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne dikkat çekti. Temurci konuşmasında ayrıca, Türkiye'nin spor diplomasisi ve spor turizmi konularında yaptığı atılımlara da dikkat çekti. Açılış töreni sırasında tüm konuklar, deprem felaketi nedeniyle siyah kurdele taktı. Konuşmaların ardından AIPS Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı Charles Camenzuli, toplantının ardından Ahmet Temurci'ye plaket takdim etti.

Açılış töreni sonrası AIPS Avrupa Yönetim Kurulu toplantısına geçildi. Toplantıda Avrupa ve dünyada spor gazeteciliğinin mevcut sorunları, bu yıl için planlanan eğitim çalışmaları ve Ukrayna'daki savaşın spor gazeteciliğine etkileri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.