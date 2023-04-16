Cansu’dan 3 altın 3 rekor

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Cansu Bektaş, hem rekor kırdı hem de 3 altın madalya kazandı.Gamze Altun ise silkmede 89 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu arada açılış töreninde kimliği bilinmeyen bir kişi, sahneye çıkarak Azerbaycan bayrağı taşıyan görevlinin elinden flamayı kaptı ve ateşe verdi. Bayrağı yakan kişiye müdahale edilerek sahne dışına çıkartıldı.