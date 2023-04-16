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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Cansu’dan 3 altın 3 rekor

Cansu’dan 3 altın 3 rekor
Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Cansu Bektaş, hem rekor kırdı hem de 3 altın madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu, koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden elde etti. Gamze Altun ise silkmede 89 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu arada açılış töreninde kimliği bilinmeyen bir kişi, sahneye çıkarak Azerbaycan bayrağı taşıyan görevlinin elinden flamayı kaptı ve ateşe verdi. Bayrağı yakan kişiye müdahale edilerek sahne dışına çıkartıldı. Bu saldırıyı kınayan Azerbaycan, şampiyonadaki sporcularını geri çekme kararı aldı.

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Cansu’dan 3 altın 3 rekor
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