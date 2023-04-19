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Giriş Tarihi: 20.4.2023 00:36

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

AA
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Feyzullah, altın madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu
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