Şampiyon Beşiktaş'ta antrenör Emre Nur ve kaptan Ecem Aknam, SABAH Spor'a konuştu! "Bizde şampiyonluk kelimesi yasaktı"

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyon olarak 2 sezonun ardından yeniden Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Emre Nur ve takım kaptanı Ecem Aknam, sezonun hikâyesini SABAH Spor'a anlattı.



1.Lig'in en genç antrenörü olan 32 yaşındaki Emre Nur, iyi bir kimya yakaladıklarına dikkat çekerek, "Kadromuzun 15 sporcusunun 9'u gençti. Diğerleri de tecrübeli isimlerdi ve takıma ablalık yaptılar. Gençliğimize güveniyorduk. Kimse bizim şampiyonluğumuza inanmıyordu ama herkesi yanılttık" dedi.

"KURALIMIZ BİZİ ZİRVEYE TAŞIDI"

Genç bir takımı yönetmenin kolay olmadığını vurgulayan Nur, "Bizde şampiyonluk kelimesi yasaktı çünkü genç bir kadroyuz, kimsenin o baskıya girmesini istemedik. Sezon başı birbirimize söz verdik, kazanmak ya da kaybetmek değil önemli olan her topu, her seti doğru oynamak. Bunu da uyguladık. Sene başında koyduğumuz bu kural, sene sonunda bize şampiyonluğu getirdi" ifadesini kullandı.