Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Serena Williams ikinci kez anne olacak
Giriş Tarihi: 2.5.2023 11:18

Serena Williams ikinci kez anne olacak

AA
Serena Williams ikinci kez anne olacak

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisin efsane isimlerinden ABD'li Serena Williams, ikinci çocuğunu dünyaya getireceğini duyurdu.

Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı New York kentinde düzenlenen Met Gala etkinliğine eşi Alexis Ohanian ile katılan Williams, kırmızı halıda yürüdüğü sırada basına yaptığı açıklamada, "Artık üçümüzü çekin." ifadelerini kullandı.

Eşiyle fotoğraflarını, sosyal paylaşım sitesi TikTok hesabından da paylaşan Williams, galanın organizatörlerinden Anna Wintour'a teşekkür ederek, "Met Gala'ya üçümüzü davet ettiğin için çok heyecanlandık." mesajını yazdı.

İlk çocuğu Olympia'yı 2017 yılında dünyaya getiren 41 yaşındaki Williams, geçen yıl Vogue dergisine yaptığı açıklamada, tenisten uzaklaşarak ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtmişti.

Geçen yıl emekliye ayrılan İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer de Met Gala etkinliğine katılan ünlüler arasında yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
Kılıçdaroğlu’nun dağıtacağı anahtarlar
Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST’i hedef almıştı: İBB Atatürk Havalimanı'na giden metroları bu bahaneyle durdurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Serena Williams ikinci kez anne olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA