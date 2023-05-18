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Giriş Tarihi: 18.5.2023 19:47

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Giovanni Caprara'ya emanet

DHA
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Giovanni Caprara’ya emanet

Kadınlar 1. Ligi'nde yaşadığı şampiyonluk sonrasında Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Giovanni Caprara getirildi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1'inci Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve gelecek yıl Sultanlar Ligi'nde yer alma hakkı kazanmıştı.

Siyah-beyazlılarda, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlandı. Beşiktaş, daha önce Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları gibi başarılar yaşayan Giovanni Caprara'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları bulunan Giovanni Caprara getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni Caprara'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Giovanni Caprara'ya emanet
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