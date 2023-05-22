Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 22.5.2023

Haber hattı

Haber hattı
Okçulukta madalya yağmuru: 3 bronz
OKÇULUK Dünya Kupası'nın 2. ayağında Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı. Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan milli takım, Endonezya'yı 5-1 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, turnuvayı 3 bronz madalya ile tamamladı.

Efes, Merkezefendi'yi farklı geçti: 94-71
TÜRKIYE Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye'yi 94-71 mağlup etti. Konuk takımda Buğrahan Tuncer attığı 19 sayı ile takımının en skorer ismi olurken Merkezefendi'den Manny Harris, 21 sayısı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusuydu. Anadolu Efes, ligi 3. bitirirken 6. olan Darüşşafaka ile eşleşti.

Deniz Kızı Şahika'dan yeni rekor: 85 metre!
SERBEST dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, yeni bir rekorun altına imzasını attı. Filipinler'in Cebu kentinde 5-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Ida Depth Challenge'ta, 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdı. Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan organizasyonda Deniz Kızı lakaplı Ercümen, çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı.

DORTMUND ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YAKTI
Almanya Bundesliga'da son haftaya girilirken Dortmund liderliğe yükseldi ve bir hegemonyayı yıkmak için büyük şans yakaladı. Bayern Münih'in, Leipzig'e kaybetmesinin ardından moral depolayan sarı-siyahlılar, dün Augsburg'u Haller (2) ve Brandt'ın golleriyle 3-0 yendi. Eğer Dortmund, haftaya Mainz 05'i yenerse şampiyonluğa ulaşıp Bayern Münih'in 10 sezonluk serisini bitirecek.

SAHTE BILET İZDİHAMI
EL Salvador Futbol Ligi'nde Alianza- FAS maçında facia yaşandı. 1-0 FAS'ın kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadı'ndaki izdiham sonrası 12 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama, çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maçı izleyemeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak içeri girmeleri neden oldu.

CITY PES ETTI İLKAY IMZALIYOR
İngiltere'de Manchester City, şampiyonluk ipini göğüslerken kontratı bitecek olan İlkay Gündoğan için de işler değişti! İngiliz ekibi, 32 yaşındaki oyuncuya 1 sezonluk kontrat önerirken İlkay ise uzun süreli sözleşme istemişti. İpler kopma noktasına gelirken Barcelona'nın, yıldız oyuncu için devreye girmesi ile işler değişti. City'nin inadı kırılırken 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Alman devlet kanalında Türk dış politikasına övgüler dizdiler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok!
SON DAKİKA: Gabar'da heyecanlandıran gelişme! Sondaj başladı: Yeni müjdeler yakın...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan CHP'nin vicdansız tutumuna tepki: Gözlerini depremzedelere diktiler!
CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”
7'li koalisyon birbirine girdi! Mustafa Yeneroğlu’ndan Tanju Özcan’a ağır sözler
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA