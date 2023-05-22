Haber hattı

OKÇULUK Dünya Kupası'nın 2. ayağında Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı. Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyondaEndonezya'yımağlup etmeyi başardı.TÜRKIYE Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye'yi 94-71 mağlup etti. Konuk takımdaMerkezefendi'den Manny Harris, 21 sayısı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusuydu. Anadolu Efes, ligi 3. bitirirken 6. olan Darüşşafaka ile eşleşti.SERBEST dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, yeni bir rekorun altına imzasını attı. Filipinler'in Cebu kentinde 5-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Ida Depth Challenge'ta,Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan organizasyonda Deniz Kızı lakaplı Ercümen, çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı.AlmanyaBundesliga'da son haftaya girilirken Dortmund liderliğe yükseldi ve bir hegemonyayı yıkmak için büyük şans yakaladı. Bayern Münih'in, Leipzig'e kaybetmesinin ardından moral depolayan sarı-siyahlılar, dün Augsburg'u Haller (2) ve Brandt'ın golleriyle 3-0 yendi.Salvador Futbol Ligi'nde Alianza- FAS maçında facia yaşandı. 1-0 FAS'ın kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadı'ndaki izdiham sonrası 12 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama, çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi veManchester City, şampiyonluk ipini göğüslerken kontratı bitecek olan İlkay Gündoğan için de işler değişti! İngiliz ekibi, 32 yaşındaki oyuncuyaİlkay ise uzun süreli sözleşme istemişti. İpler kopma noktasına gelirken Barcelona'nın, yıldız oyuncu için devreye girmesi ile işler değişti.