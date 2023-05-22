Haber hattı

Okçulukta madalyayağmuru: 3 bronz
OKÇULUK Dünya Kupası'nın 2. ayağında Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı. Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda Mete Gazoz ve FatmaMaraşlı'dan oluşan millitakım, Endonezya'yı 5-1 mağlup etmeyi başardı. Türkiye,turnuvayı 3 bronz madalyaile tamamladı.
Efes, Merkezefendi'yifarklı geçti: 94-71
TÜRKIYE Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye'yi 94-71 mağlup etti. Konuk takımda BuğrahanTuncer attığı19 sayı iletakımınınen skorer ismi olurken Merkezefendi'den Manny Harris, 21 sayısı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusuydu. Anadolu Efes, ligi 3. bitirirken 6. olan Darüşşafaka ile eşleşti.
Deniz Kızı Şahika'danyeni rekor: 85 metre!
SERBEST dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, yeni bir rekorun altına imzasını attı. Filipinler'in Cebu kentinde 5-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Ida Depth Challenge'ta, 85 metreyedalarak Asya Kıtası rekoru kırdı. Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan organizasyonda Deniz Kızı lakaplı Ercümen, çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı.
DORTMUND ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YAKTI
AlmanyaBundesliga'da son haftaya girilirken Dortmund liderliğe yükseldi ve bir hegemonyayı yıkmak için büyük şans yakaladı. Bayern Münih'in, Leipzig'e kaybetmesinin ardından moral depolayan sarı-siyahlılar, dün Augsburg'u Haller (2) ve Brandt'ın golleriyle 3-0 yendi. EğerDortmund, haftaya Mainz 05'i yenerseşampiyonluğa ulaşıp Bayern Münih'in10 sezonluk serisini bitirecek.
SAHTE BILET İZDİHAMI EL Salvador Futbol Ligi'nde Alianza- FAS maçında facia yaşandı. 1-0 FAS'ın kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadı'ndaki izdiham sonrası 12 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama, çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maçı izleyemeyentaraftarların stadyum turnikeleriniaşarak içeri girmeleri neden oldu.
CITY PES ETTI İLKAY IMZALIYOR İngiltere'de Manchester City, şampiyonluk ipini göğüslerken kontratı bitecek olan İlkay Gündoğan için de işler değişti! İngiliz ekibi, 32 yaşındaki oyuncuya 1sezonluk kontrat önerirken İlkay ise uzun süreli sözleşme istemişti. İpler kopma noktasına gelirken Barcelona'nın, yıldız oyuncu için devreye girmesi ile işler değişti. City'nin inadı kırılırken 2+1 yıllık sözleşmeimzalanması bekleniyor.