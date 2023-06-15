Wimbledon’ın toplam para ödülü rekor seviyeye çıktı!

PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELERE YÜKSELTİLDİ

Çim kortta oynanan turnuvada tekler şampiyonları 2,35 milyon, finalistler ise 1,17 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Böylece finalist ve şampiyon tenisçilerin son yıllarda düşen para ödülü, pandemi öncesi 2019'daki seviyelere tekrar ulaşmış oldu.

Geçen yıl tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ve tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, bu sene 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.