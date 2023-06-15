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Giriş Tarihi: 15.6.2023 15:45

Wimbledon'ın toplam para ödülü rekor seviyeye çıktı!

AA
Wimbledon’ın toplam para ödülü rekor seviyeye çıktı!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 44,7 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Wimbledon turnuvasının organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2023'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11,2 oranında artarak 44,7 milyon sterline çıktı.

PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELERE YÜKSELTİLDİ

Çim kortta oynanan turnuvada tekler şampiyonları 2,35 milyon, finalistler ise 1,17 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Böylece finalist ve şampiyon tenisçilerin son yıllarda düşen para ödülü, pandemi öncesi 2019'daki seviyelere tekrar ulaşmış oldu.

Geçen yıl tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ve tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, bu sene 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Wimbledon'ın toplam para ödülü rekor seviyeye çıktı!
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