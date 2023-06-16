A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket) istediği gibi başlayamadı.Ay-Yıldızlılar'da McCowan'ın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Sırbistan'da 17 sayı atan Anderson maçın en skorer ismi oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 boyun eğdi. 89 dakika süren mücadelede Filenin Sultanları, setleri 25-22, 25-20 ve 30-28 kaybetti.16 takımın mücadele verdiği FIVB Milletler Ligi'nde puan cetvelinde ilk 8'de yer alacak takımlar, 12-16 Temmuz arasındaİSPANYA devi Real Madrid, Borussia Dortmund'tan renklerine kattığı Jude Bellingham'a imza töreni düzenledi. Dünyanın en büyük kulübüne transfer olduğunu ifade eden 19 yaşındaki İngiliz yıldız oyuncu," ifadelerini kullandı. Bellingham, idolü Zinedine Zidane'ın 5 numaralı formasını giyecek. Bu transfer içinTÜRKIYE Voleybol Federasyonu (TVF), Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin resmi sponsoru olanTVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ devam edilen anlaşmayla ilgili, "Bu yıl başarılara doyduğumuz, adımızı dünyada daha çok duyurduğumuz bir yıl oldu. Başarıların devam etmesi için çaba sarf ediyoruz.ifadelerini kullandı.