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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Spor turu

Spor turu
Periler, EuroBasket'e kötü bir başlangıç yaptı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket) istediği gibi başlayamadı. D Grubu ilk maçında Arena Stozice'de Sırbistan'ın karşısına çıkan Potanın Perileri, rakibine 71-63 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar'da McCowan'ın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Sırbistan'da 17 sayı atan Anderson maçın en skorer ismi oldu. Milliler, ikinci sınavında bugün Macaristan ile saat 13.15'te karşılaşacak.

Sultanlar, Milletler Ligi'nde Polonya'ya diş geçiremedi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 boyun eğdi. 89 dakika süren mücadelede Filenin Sultanları, setleri 25-22, 25-20 ve 30-28 kaybetti. Milliler, 6'ncı karşılaşmasında 2'nci mağlubiyetini alırken Polonya yoluna namağlup şekilde devam etti. 16 takımın mücadele verdiği FIVB Milletler Ligi'nde puan cetvelinde ilk 8'de yer alacak takımlar, 12-16 Temmuz arasında ABD'de düzenlenecek finalde kozlarını paylaşacak.

19'luk Jude Bellingham idolü Zidane'ın izinde
İSPANYA devi Real Madrid, Borussia Dortmund'tan renklerine kattığı Jude Bellingham'a imza töreni düzenledi. Dünyanın en büyük kulübüne transfer olduğunu ifade eden 19 yaşındaki İngiliz yıldız oyuncu, "Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u yendiğinde oradaydım. Kararıma büyük etkisi oldu. Parayla ilgisi yok" ifadelerini kullandı. Bellingham, idolü Zinedine Zidane'ın 5 numaralı formasını giyecek. Bu transfer için eflatun-beyazlılar, bonuslarla 133 milyon Euro bonservis ödeyecek.

TVF, Bioderma ile 2025 yılına kadar 'devam' dedi
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu (TVF), Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin resmi sponsoru olan Bioderma ile olan anlaşmasını 2025 yılına kadar uzattı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ devam edilen anlaşmayla ilgili, "Bu yıl başarılara doyduğumuz, adımızı dünyada daha çok duyurduğumuz bir yıl oldu. Başarıların devam etmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu yolda bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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