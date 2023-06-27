Haber hattı

Millidağcı Tunç Fındık, bu branşta "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen ve dünyada sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu oldu. Ay-yıldızlı dağcı, projenin 14. ve son ayağı olan Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, adını tarihe yazdırdı. 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla; Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıkan 51 yaşındaki sporcu için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, özel tebrik mesajı yayınladı.gelen teklifleri reddeden Luca Modric, Real Madrid ile sözleşmesini uzattı. İspanyol devi, 37 yaşındaki Hırvat futbolcu ile 1 yıllık daha anlaşma sağladıklarını duyurdu. 11 sezondur formasını giydiği eflatun-beyazlı takımda 488 maçta oynayan tecrübeli orta saha, 5 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere 23 kupa kaldırdı. 2018'de Ballon d'Or ödülünü alan yıldız oyuncu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Altın Top ödülü ve Katar 2023'te bronz madalya kazandı.Nef, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan İsmet Akpınar'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" dedi. 2021/22 sezonu başında Kanarya'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, iki sezonda Basketbol Süper Ligi'nde 39, EuroLeague'de ise 19 maçta süre aldı.devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda sporcularımız dün 2 altın madalya kazandı. Tekvandoda kadınlar 73 kiloda ülkemizi temsil eden73 kiloda mücadele edenedip şampiyonluğa ulaştı. Okçuluk branşında ise olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz, klasik yayda son 16 turuna yükseldisezon deprem faleketi nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor, transferlerine devam ediyor.Eskişehirspor Kulübü açıklamasında, takımın altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı'nın, Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.dönemde astronomik transferlerle futbol dünyasına damga vuran Suudi Arabistan, Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Konuyla ilgili resmi duyuru yapan FIFA, tüm karşılaşmaların Cidde'de oynanacağını bildirdi.Konuyla ilgili Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Son teknoloji tesisleriyle Cidde'nin ev sahibi şehir olarak seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.