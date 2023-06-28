Haber hattı

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Giriş Tarihi: 28.6.2023

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Bakan Bak'ın ilk ziyareti Bakü'ye
İLK yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UNESCO tarafından Bakü'de düzenlenen Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Yedinci Konferansı'na katıldı. Bak, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayibov ile de bir araya geldi. Bakan iki kardeş ülkenin birbirine olan desteğinin her alanda artarak devam edeceğini söyledi. Bu arada Bakan yayımladığı mesajla İslam aleminin Kurban Bayramı'nı da kutladı

F.Bahçe'nin mali kongresine dava
F.BAHÇE'NIN 17 Haziran'da yapılan ve yönetim kurulunun ibra edildiği mali kongre için flaş bir gelişme yaşandı. Bir kongre üyesi, Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından önce istifa edip sonra kurulda yeniden oylama yaparak kararından vazgeçmesiyle ilgili sürecin tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı

Gülistan'dan altın Sercan'dan gümüş
POLONYA'DA düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında kadınlarda Gülistan Turan altın, erkeklerde Sercan Koç gümüş madalya elde etti. Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan, finalde ev sahibi ülkeden Polonyalı Roksana Dargiel'i yenerek birinci oldu. Erkekler 60 kiloda Sercan Koç, finalde Belçikalı Gianny De Leu'yla karşılaştı. Rakibine mağlup olup gümüşte kaldı.

İtalya'da 88 numaralı forma artık yasak!
İTALYA'DA futbolcuların 88 numaralı formayı giymesi yasaklandı. İtalya İçişleri Bakanlığı ile Futbol Federasyonu arasında imzalanan protokole göre; Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan "Heil Hitler" selamına atfen alfabenin 8. harfi "H"ye karşılık "88" sayısına yasak getirildi. Bu karardan, Atalanta'da oynayan Pasalic ile Lazio'dan Basic etkilenecek.

Andrea Pirlo'nun yeni adresi Sampdoria
SÜPER Lig'de geçen sezon Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ülkesine döndü. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Serie A'yı son sırada tamamlayarak küme düşen Sampdoria'ya 2+1 yıllık imza attı. Karagümrük ile 34 maça çıkan Pirlo, 1.29 puan ortalaması yakalamıştı. Ligde 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 11 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı.

Pendikspor'dan transfer yağmuru
SPOR Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u eleyip Süper Lig'e yükselen Pendikspor, kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp; G.Saray ile sözleşmesi biten sol bek Emre Taşdemir, Beşiktaş ile kontratı sona eren 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton, eski Alanyasporlu Yunan stoper Tzavellas ve Braga'dan Portekizli sol bek Nuno Sequeira'yı renklerine bağladı.

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