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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Spor turu

Spor turu
Neymar'a göl cezası: 3.3 milyon dolar
FRANSA'DA PSG forması giyen Neymar'a, ülkesi Brezilya'da ilginç ve ağır bir ceza kesildi. Mangaratiba Belediyesi, Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden Sambacı'nın 3.3 milyon dolar (86 milyon TL) ceza ödeyeceğini açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, "Çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi ve arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi" şikâyetlerinden dolayı suçlu bulundu.

82 bin taraftarla MLS rekoru kırıldı
GEÇTIĞİMİZ gün ABD'de oynanan 'El Trafico' derbisinde seyirci rekoruna imza atıldı. David Beckham'ın sahibi olduğu LA Galaxy'nin, sahasında Los Angeles FC'yi 2-1 devirdiği mücadeleyi izleyen 82 bin 110 taraftar, Rose Bowl Stadyumu'nda MLS tribün rekoru kırdı. Galaxy'ye galibiyeti getiren isimler eski Beşiktaşlı Tyler Boyd ve Riqui Puig oldu. Diğer gol ise Ilie Sanchez'den geldi.

PSG'de Galtier gitti, göreve Enrique geldi
PARIS Saint-Germain, dün gönderdiği teknik direktör Christophe Galtier'den boşalan koltuğa, İspanyol çalıştırıcı Luis Enrique'yi getirdi. 2025 yılına kadar sözleşme imzalanan 53 yaşındaki futbol adamı, son olarak İspanya Milli Takımı'nın başındaydı ve Aralık 2022'de görevinden ayrılmıştı. Roma, Celta Vigo ve Barcelona'da teknik adamlık yapan Luis Enrique, 2014-15'te Katalan deviyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Konyaspor'un yeni sponsoru Tümosan
SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, TÜMOSAN ile 2023- 2024 sezonu sonuna kadar isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen törende konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "İnşallah TÜMOSAN markasıyla yaşamaya devam edeceğiz. Alanında temayüz etmiş büyük bir firmayla iş birliği yapmak, Konyaspor'un marka gücünü daha ileriye taşıyacaktır" yorumunu yaptı.
ÇAĞDAŞ HALICI

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