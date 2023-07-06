FRANSA'DA PSG forması giyen Neymar'a, ülkesi Brezilya'da ilginç ve ağır bir ceza kesildi. Mangaratiba Belediyesi, Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden31 yaşındaki oyuncu, "Çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi ve arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi" şikâyetlerinden dolayı suçlu bulundu.GEÇTIĞİMİZ gün ABD'de oynanan 'El Trafico' derbisinde seyirci rekoruna imza atıldı. David Beckham'ın sahibi olduğu LA Galaxy'nin, sahasında Los Angeles FC'yi 2-1 devirdiği mücadeleyi izleyenGalaxy'ye galibiyeti getiren isimler eski Beşiktaşlı Tyler Boyd ve Riqui Puig oldu. Diğer gol ise Ilie Sanchez'den geldi.PARIS Saint-Germain, dün gönderdiği teknik direktör Christophe Galtier'den boşalan koltuğa, İspanyol çalıştırıcı2025 yılına kadar sözleşme imzalanan 53 yaşındaki futbol adamı, son olarak İspanya Milli Takımı'nın başındaydı ve Aralık 2022'de görevinden ayrılmıştı. Roma, Celta Vigo ve Barcelona'da teknik adamlık yapan Luis Enrique, 2014-15'te Katalan deviyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, TÜMOSAN ile 2023- 2024 sezonu sonuna kadar isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen törende konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen,Alanında temayüz etmiş büyük bir firmayla iş birliği yapmak, Konyaspor'un marka gücünü daha ileriye taşıyacaktır" yorumunu yaptı.ÇAĞDAŞ HALICI