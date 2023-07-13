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Giriş Tarihi: 13.7.2023 17:03

Baran Çelik, Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu

ABİDİN YEL
Baran Çelik, Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu

Mardin'de 06-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye Kick Boks Avrupa Şampiyonu ve Milli Sporcu Cizreli Baran Çelik, Full contact sikletinde bütün rakiplerini nakavt ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Mardin ilinde düzenlemiş olduğu Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 85 Kiloda mücadele eden Avrupa Şampiyonu ve Milli Sporcu Baran Çelik, tüm rakiplerini yenip Türkiye Şampiyonu oldu ve Dünya Kick Boks Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Cizre Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına Mardin İlinde düzenlenen turnuvaya katılan Türkiye Kick Boks Avrupa Şampiyonu ve Milli Sporcu Cizreli Baran Çelik, ortaya koymuş olduğu mücadele ile adından söz ettirdi.

85 Kiloda Full Contact sikletinde ringte mücadele ettiği bütün rakiplerini nakavt ederek Türkiye şampiyonu olan Çelik,Dünya Kick Boks Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

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Baran Çelik, Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu
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