Baran Çelik, Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Mardin ilinde düzenlemiş olduğu Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 85 Kiloda mücadele eden Avrupa Şampiyonu ve Milli Sporcu Baran Çelik, tüm rakiplerini yenip Türkiye Şampiyonu oldu ve Dünya Kick Boks Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Cizre Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına Mardin İlinde düzenlenen turnuvaya katılan Türkiye Kick Boks Avrupa Şampiyonu ve Milli Sporcu Cizreli Baran Çelik, ortaya koymuş olduğu mücadele ile adından söz ettirdi.

85 Kiloda Full Contact sikletinde ringte mücadele ettiği bütün rakiplerini nakavt ederek Türkiye şampiyonu olan Çelik,Dünya Kick Boks Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.