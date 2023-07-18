100. yılda dünyanın 1 numarasıyız!

Başarı zaten 'Geliyorum' diyordu… 'Filenin Sultanları' unvanı da 'Biz voleybol ülkesiyiz' sloganı da boş yere ortaya çıkmadı. Her harfinde bir emek ve alın teri vardı. Türkiye'den kilometrelerce uzakta, gecenin gündüze karıştığı saatlerde gelen Milletler Kupası şampiyonluğu sadece gecikmiş bir taç giyme töreniydi. FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon olurken, dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi. Altın madalyaya giden yolda birbirinden zorlu ve önemli 15 rakibe karşı mücadele vardı.



İŞTE ZAFERİN HİKÂYESİ

30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihlerinde Antalya'da oynanan ilk haftada Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı da 3-0 mağlup eden milliler, ABD'ye 3-2 yenilirkenilk haftayı 4. sırada tamamladı.

13-18 Haziran'da bu kez Hong Kong'ta parkeye çıktı Ay-Yıldızlılar… Hollanda'yı 3-0 yenip, Polonya'ya 3-0 kaybederken, Kanada'yı 3- 0, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 devirdiler.

28 Haziran 2023-2 Temmuz'da rota bu kez Bangkok'a çevrildi. Japonya'ya 3-2 mağlup olarak 3. haftaya başlayan milliler, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'ı 3-0 yenip çeyrek finali gördü.

13 Temmuz Perşembe günü İtalya'yı 3-0'la ezip geçip üst üste 5. kez adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde ev sahibi ABD'yi 3-1 mağlup ederken 2018 yılının ardından ikinci kez finale yükselmeyi başardı.

VE İLK ŞAMPİYONLUK

ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde rakip Çin'di. Milliler, ilk seti 25-22 alırken, ikinci seti Asya temsilcisi aynı 25-22 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette üstün performans sergileyen Filenin Sultanları 25-19'luk sonuçla 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-16 kazanan milliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu. Ay-Yıldızlılar 2018 yılında ligi ikincilikle tamamlarken, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4'üncü olmuştu.



RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇRÜYA

Aralık 2022'de Guidetti'nin yerine A Milli Takım'ın başına geçen Daniele Santarelli, Ay-Yıldızlıların başındaki ilk turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. İtalyan teknik adam, 2022 yılında Sırbistan Milli Takımı ile dünya şampiyonu olmuştu.

ALTIN KIZLAR

Melissa Vargas performansıyla finalin en iyi oyuncusu (MVP) seçilirken, 'En iyi Pasör Çaprazı' olarak turnuvanın rüya takımına da girdi. Zehra Güneş 'En İyi Blok Yapan Orta Oyuncu', Gizem Örge de 'En İyi Libero' olarak rüya takımda yer aldı.





TÜRKİYE UYUMADI

Amerika ile aramızdaki saat farkı nedeniyle TSİ 01.30'da başlayan büyük final, Türkiye'yi uykusuz bıraktı. Vatandaşlar evlerinde ekran başında bireysel desteğin yanında, sokaklarda kurulan dev ekranlar önünde soluğu aldı. Zafer sonrası büyük sevinç yaşandı.

'ERİK DALI'NI' EZBERLETTİLER

ISPARTA yöresinden çıkan, düğün ve eğlencelerin bir numaralı şarkısı durumuna gelen 'Erik dalı' Filenin Sultanları'nın da turnuva şarkısı oldu. Kızlar maç öncesi, sonrası ve molalarda bu şarkı ile motivasyonlarını artırmakla kalmadı, Amerikalılara bu sözleri ezberletti. Tribünler müziği duyduğu an oynamaya başladı. A Milli Takım'ın İtalyan hocası Santarelli de Erik dalı performansıyla sosyal medyada 'İtalyan görünümlü Türk", "Santarelli çoktan Türk olmuş" yorumları aldı. Şampiyonluk sonrası müzikle kendinden geçen İtalyan hoca zaferi, "İnanılmaz mutlu ve gururluyum. Bu başarıda yılların emeği var" sözleriyle değerlendirdi.



BAŞKAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından şampiyon kızları tebrik etti. Başkan Erdoğan, "FIVB Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" derken Emine Erdoğan, "Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun" ifadesini kullandı. Kısa süre önce Real Madrid'e imza atan Arda Güler de kutlama yapan isimlerden biriydi.

30 MİLYON TL GELİR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Kupası ile federasyonun kasasına 1 milyon 127 bin 500 dolar (yaklaşık 30 milyon TL) girdi. Turnuva boyunca 12 galibiyetten 114 bin dolar kazanan Filenin Sultanları 3 mağlubiyete 13 bin 500 dolar aldı. Toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolara ulaşıldı. Bu arada kızların başarısı dünya basınında da ses getirdi. İtalyan Corriere dello Sport,"İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin Türkiye'si İtalya'nın yerini aldı. İki setlik dengeli bir maç sonunda Ebrar Karakurt ve takım arkadaşları Çin'e üstün geldi" yorumunu yaptı.