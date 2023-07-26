Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli motosikletçiler hafta sonu Çekya'da piste çıkacak
Giriş Tarihi: 26.7.2023 13:31

Milli motosikletçiler hafta sonu Çekya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler hafta sonu Çekya’da piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda Çekya'da hafta sonu mücadele edecek.

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda Çekya'da hafta sonu mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonunun sekizinci ayak yarışları, 28-30 Temmuz tarihlerinde Çekya'daki Brno Pisti'nde koşulacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 28 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışa çıkacak Toprak, 30 Temmuz Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

BAHATTİN SOFUOĞLU DA ÇEKYA'DA YARIŞACAK

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 8. mücadelesi Brno Pisti'nde koşulacak.

Bu sınıfta ay-yıldızlı Türkiye'yi temsil Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla 28 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara, 29 Temmuz Cumartesi günü de TSİ 16.15'te ilk yarışta ter dökecek.

Supersportta 30 Temmuz Pazar günü TSİ 13.30'da ise pilotlar hafta sonunun ikinci yarışı için start çizgisinde yerini alacak.

Öte yandan; bu sınıfta yer alan Kawasaki Puccetti Racing'den genç milli sporcu Can Öncü ise sakatlığı nedeniyle Çekya'da yarışamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Ufuk Uras'tan CHP'deki 'değişim' tartışmasına çarpıcı tespit: Zoom toplantısını beceremeyenler partiyi nasıl yönetecek
SON DAKİKA HABERİ | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Bunlara ne cevap verecekler?
Son dakika: BM'den kutsal kitap kararı! Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?
Ahlak zabıtası mısınız?
Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim
Hangisi bir deyim değildir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli motosikletçiler hafta sonu Çekya'da piste çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA