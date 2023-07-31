100. yıl’ın şampiyonları

4'üncü Cumhurbaşkanlığı Uluslarası Yat Yarışı'nın ilk etabı'nın sonuçları açıklandı. Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsorluğunu yaptığı organizasyonda, dereceye girenler ödüllerini Bodrum Kalesi'ndeki törenle aldı. Genel klasmanda birinciliği elde eden kaptan ve tekneler şöyle:Taranov Maxim yönetimindeki Magıc Twelve Team,Tımofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer,Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr,Vıktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey,Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus,Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü,Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams,Urcun Canel yönetimindeki Dhl Asone.