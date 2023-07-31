100. yıl’ın şampiyonları

4'üncü Cumhurbaşkanlığı Uluslarası Yat Yarışı'nın ilk etabı Halikarnas 100. Yıl Kupası
'nın sonuçları açıklandı. Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsorluğunu yaptığı organizasyonda, dereceye girenler ödüllerini Bodrum Kalesi'ndeki törenle aldı. Genel klasmanda birinciliği elde eden kaptan ve tekneler şöyle: IRC 0 sınıfında:
Taranov Maxim yönetimindeki Magıc Twelve Team, IRC 1 sınıfında:
Tımofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer, IRC 2 sınıfında:
Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr, IRC 3 sınıfında:
Vıktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey, IRC 4 sınıfında:
Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus, Gezgin A sınıfında:
Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü, Gezgin B sınıfında:
Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams, Gezgin C sınıfında:
Urcun Canel yönetimindeki Dhl Asone.