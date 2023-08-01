Hande Baladın’ı sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Olayı şiddetle kınadıklarını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Kadın Voleybol ve A Takım oyuncumuz Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden yöneltilen tehdit mesajlarını şiddetle kınıyoruz. Oyuncumuzu tehdit eden şahıs ile ilgili hukuki sürecin başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, emniyet güçlerince şahısın göz altına alındığını ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kadınlara yönelik şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyor; kadınların adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."