Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Hande Baladın’ı sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.8.2023 21:04

Hande Baladın’ı sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs gözaltına alındı

DHA
Hande Baladın’ı sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Olayı şiddetle kınadıklarını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Kadın Voleybol ve A Takım oyuncumuz Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden yöneltilen tehdit mesajlarını şiddetle kınıyoruz. Oyuncumuzu tehdit eden şahıs ile ilgili hukuki sürecin başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, emniyet güçlerince şahısın göz altına alındığını ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kadınlara yönelik şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyor; kadınların adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: İzmir ve Konya'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Malatya’da deprem sonrası ilk köy evleri teslim edildi
Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
İYİ Partili Hatipoğlu, ‘CHP’ye mecbur değiliz’ diyerek eski ittifak ortaklarını hedef aldı!
Beceriksizliğini böyle örtmeye çalıştı! CHP Mansur Yavaş’ın imdadına bot hesaplar yetişti
Davutoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Hande Baladın’ı sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA